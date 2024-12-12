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الرئيس البرازيلي يخضع لعملية جراحية جديدة في الدماغ

منوعات
2024-12-12 | 04:00
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الرئيس البرازيلي يخضع لعملية جراحية جديدة في الدماغ
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الرئيس البرازيلي يخضع لعملية جراحية جديدة في الدماغ

الرئيس البرازيلي يخضع لعملية جراحية جديدة في الدماغ

يخضع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، البالغ من العمر 79 عاما، صباح الخميس لعملية جراحية جديدة تهدف إلى "تقليل خطر" الإصابة بنزيف جديد قرب الدماغ، وذلك بعد يومين من خضوعه لعملية جراحية طارئة في الرأس.

وخضع لولا لعملية جراحية الثلاثاء بعد أن اشتكى من صداع شديد ناجم عن نزيف في الجمجمة ناجم عن سقوطه في تشرين الأول.

وقال المستشفى السوري-اللبناني في ساو باولو في نشرة طبية حديثة مساء الأربعاء إنّه "ضمن البرنامج العلاجي سيخضع الرئيس صباح الغد لعملية إضافية مع تدخل جراحي بالأوعية الدموية".

وأوضح طبيب لولا الشخصي، روبرتو كاليل، خلال مؤتمر صحافي في المستشفى أنّ هذا التدخل الجراحي، الذي يتوقع أن يستغرق ساعة، "مخطط له مسبقا" ويهدف إلى "تقليل مخاطر حدوث نزيف في المستقبل".

وتتضمن هذه العملية إدخال قسطرة في الشريان الفخذي، وهي عملية "بسيطة نسبيا ومنخفضة المخاطر"، ولا يزال لولا "في العناية المركزة"، لكنّه "قضى يوما جيدا، وخضع لعلاج طبيعي، وسار وتلقّى زيارات من أفراد عائلته"، بحسب ما أوضح المستشفى.

وكان المستشفى قال في نشرة سابقة إنّ لولا "حقق تقدما بشكل جيد في مرحلة ما بعد العملية الجراحية مباشرة، دون وقوع أي حادث"، مضيفا "أنه واع ومنخرط ويتبادل الأحاديث وأمضى ليلته بشكل جيد".

ويُذكر أن لولا كان قد تعرّض لضربة "خطيرة" على الرأس بعد سقوطه في حمام القصر الرئاسي في 19 تشرين الاول، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وأكد أطباء لولا أن الدماغ لم يتعرض لأي تلف بسبب النزيف وينبغي السماح له بمغادرة المستشفى والعودة إلى برازيليا الأسبوع القادم.

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