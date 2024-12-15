في هذا البلد... ازدياد شعبية "حليب الحمير" في صناعة الجبن ومستحضرات التجميل

نشرت وكالة فرانس برس مقالاً أكّدت فيه أن شعبية "حليب الحمير" تزداد في ألبانيا لخصائصه الغذائية والجمالية، حيث وُصف بأن له "طعم الحب" ويُصنع منه اللبن أو اللبن الرائب أو نوعا من الجبنة هو الأغلى في العالم.

وفوائد حليب الحمير معروفة منذ آلاف السنين، إذ تقول الأسطورة إن كليوباترا كانت تستحم في حوض مليء بحليب الحمير، للمحافظة على جمالها وشبابها.

بالإضافة إلى الخصائص الجمالية لملكة مصر، من شأن حليب الحمير أن "يشفي الأطفال، إذ هو علاج طبيعي للجهاز التنفسي وللحساسية وللجهاز المناعي"، بحسب سيدة تربي حمارتها في ألبانيا.

وزادت شهرة حليب الحمير خلال جائحة كوفيد-19، عندما قررت عائلة إحضار مجموعة صغيرة من الحمير وإناث الحمير إلى المزرعة، لكنّ لم تتخيل أنها ستبيع حليب هذه الحيوانات في ألبانيا ومقدونيا الشمالية ومونتينيغرو واليونان.

في نهاية العام 2024، بات لدى العائلة حوالى ثلاثين أنثى حمار وأربعة حمير، ويرغب الزوج والزوجة بدءا من كانون الثاني في زيادة عدد هذه الحيوانات، مستفيدين من المراعي الطبيعية عند سفح جبال جيروكاستر الغنية بالتنوع البيولوجي.

وباتت هذه المنطقة من جنوب ألبانيا تضم 15 مزرعة للحمير.

يُعدّ حليب الحمير الذي يعتبر منتجوه أنه استثنائي، نادرا حيث يوصف أيضا بـ"الذهب الأبيض". في يوم الحلب، يمكن جمع نصف لتر من الحليب من كل حيوان. وتُباع هذه الكمية بسعر مرتفع يراوح بين 52 و63 دولارا لليتر الواحد.

وبالتالي، فإن جبن الحمير مطلوب جدا ويصعب تحضيره، حيث يتطلّب إنتاج كيلوغرام من الجبن 25 لترا على الأقل منه، وهي كمية يصل سعرها إلى 1049 دولارا.

يباع الكيلوغرام الواحد من الجبنة بأكثر من 1573 دولارا، ويشتهر بأنه أغلى نوع جبن في العالم.

ويقول جاكو ميسي، وهو طبيب بيطري ومنتج جبن حمير تقدّمه مطاعم فاخرة في تيرانا إنّ "الفرنسيين يقولون إن وجبة خالية من الجبنة كامرأة جميلة من دون عين، لكنّ التفصيل الأهم في الطبق هو جبن الحمير".