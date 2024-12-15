أسد يحوّل حفل زفاف في طرابلس الليبية إلى ليلة من الرعب (فيديو)

شهدت إحدى حفلات الزفاف في مدينة طرابلس الليبية حادثة غريبة تسببت بحالة من الهلع بين الحضور، بعدما أحضر أحد المواطنين أسدًا يملكه إلى الخيمة التي أقيم فيها الحفل.

وبحسب ما تم تداوله، أثار صوت الموسيقى الصاخبة غضب الأسد، ما جعل صاحبه يفقد السيطرة عليه. وفي لحظات من الفوضى، هاجم الأسد عددًا من المدعوين قبل أن يهرب إلى خارج الخيمة. ورغم حالة الذعر التي سيطرت على المكان، لم يتم تسجيل أي إصابات بين الحاضرين.

الحادثة أثارت جدلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو يوثق الواقعة. وطالب العديد من النشطاء بوضع قوانين صارمة تنظم اقتناء وتربية الحيوانات المفترسة في البلاد، خاصة مع تكرار مثل هذه الحوادث سنويًا في ليبيا.