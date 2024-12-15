من شراء مستلزمات عيد الميلاد إلى الاستمتاع بالطعام والعروض... اكتشفوا ما يقدمه معرض Christmas in Action (فيديو)

جال فريق الـLBCI في أرجاء "الفوروم دو بيروت" لتنفيذ تحدٍ فريد: البحث عن جميع المتطلبات المدرجة في قائمة عيد الميلاد لهذا العام لمعرفة ما إذا كان بالإمكان تحقيقها في يوم واحد ومكان واحد.

وتمكن معرض "Christmas in Action" من الوفاء بالتوقعات، حيث تم تلبية كافة النقاط المدرجة في القائمة، بدءاً من تسوق ملابس عيد الميلاد، مرورًا بشراء هدايا للعائلة والأصدقاء، وتذوق أطباق لذيذة من المطبخ السويسري، إلى جانب تجربة النبيذ الساخن، والتفاعل مع الأنشطة الجديدة، وتناول المثلجات في أجواء الشتاء الباردة، وصولاً إلى دخول القطب الشمالي في قلب بيروت.

المعرض يقدم تجربة فريدة لجميع الفئات العمرية، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بأشهى المأكولات، والعروض الحية من الأغاني والرقصات، بالإضافة إلى شراء المنتجات المصنوعة محليًا من الصناعة اللبنانية.

لا تفوتوا زيارة هذا الحدث الرائع الذي يعكس أجواء عيد الميلاد الحقيقية في قلب بيروت لغاية 23 كانون الأول.