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مفاجأة كبيرة كانت بانتظارها... امرأة تتعرض لحادث مرعب والسبب: ثعبان؟!
منوعات
2024-12-17 | 12:02
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مفاجأة كبيرة كانت بانتظارها... امرأة تتعرض لحادث مرعب والسبب: ثعبان؟!
مفاجأة كبيرة كانت بانتظارها... امرأة تتعرض لحادث مرعب والسبب: ثعبان؟!
لدغ ثعبان امرأة كانت تقوم بنفخ وسادتها بعدما وجد طريقه إلى منزلها وتحديداً إلى غرفة نومها بشكل مفاجئ.
وقالت دونا براتشون، من ولاية أوكلاهوما الأميركية، إنها كانت تستعد للخلود إلى النوم عندما اكتشفت وجود الثعبان تحت وسادتها.
وأشارت براتشون إلى أنها كانت قلقة بشأن اللدغة لأنها لم تتمكن من تحديد نوع الثعبان، مضيفةً أن "أنيابه تركت علامات على الجلد مكان اللدغة".
وطلبت براتشون المساعدة من زوجها الذي أخرج الثعبان من غرفة النوم باستخدام قفازات سميكة وحاوية، وقال لها لدى عودته أن الثعبان غير سام.
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