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أرضية غامضة مصنوعة من العظام... اكتشاف مذهل بانتظار الخبراء في هولندا (صور)
منوعات
2024-12-18 | 15:00
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أرضية غامضة مصنوعة من العظام... اكتشاف مذهل بانتظار الخبراء في هولندا (صور)
أرضية غامضة مصنوعة من العظام... اكتشاف مذهل بانتظار الخبراء في هولندا (صور)
اكتشف الخبراء في هولندا أرضية من العظام المرتبة بعناية داخل مبنى في حي الضوء الأحمر في مدينة ألكمار الهولندية.
وفي التفاصيل، اكتشف الخبراء أن العظام التي تم أخذها من الماشية النافقة ربما تم وضعها قبل حوالي 500 سنة أثناء تشييد المبنى.
وكان خبراء في خدمة التراث في المدينة يقومون بأعمال تجديد في المنزل، الذي بُني في عام 1609، ولكنهم لم يتوقعوا العثور على أرضية من العظام.
وكانت العظام مغطاة بطبقة رقيقة من الرمل والطين، والتي كانت مكسوّة بأرضية من البلاط الحديث.
كما أن التحقيق لا يزال جاريًا لمعرفة الفترة الدقيقة التي وُضعت فيها العظام، لكن الخبراء يقدّرون أنها قد تعود إلى القرن الخامس عشر.
وقالت عالمة الآثار في بلدية ألكمار نانسي دي جونغ لموقع "
ديلي ميل
" البريطاني إنه على الرغم من تشييد المبنى في عام 1609، لكن من المحتمل أن تكون الأساسات والمستوى السفلي من الأرضية أقدم بكثير.
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