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رحلة الهجن الـ11 تقترب نحو المحطة الأخيرة في القرية العالمية في دبي... وهذه التفاصيل
منوعات
2024-12-19 | 02:40
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رحلة الهجن الـ11 تقترب نحو المحطة الأخيرة في القرية العالمية في دبي... وهذه التفاصيل
رحلة الهجن الـ11 تقترب نحو المحطة الأخيرة في القرية العالمية في دبي... وهذه التفاصيل
تواصل قافلة رحلة الهجن في نسختها الـ11 تقدّمها نحو المحطة الأخيرة في دبي، بعد أن قطعت أكثر من نصف مسافة الرحلة التي تجمع 33 مشاركا يمثلون 17 جنسية متنوعة، على ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام".
وذكرت الوكالة الرسمية مساء الأربعاء أنّ المشاركين يهدفون إلى "الوصول إلى وجهتهم النهائية في القرية التراثية بالقرية العالمية في 21 كانون الأول الجاري، بعد رحلة شاقة استغرقت 13 يوما وامتدت لمسافة 680 كيلومترا بدءا من منطقة عرادة".
وانطلقت القافلة في "9 كانون الأول الجاري من صحراء الربع الخالي، وحققت حتى الآن تقدما ملموسا عبر سلسلة من المحطات البارزة"، وشملت تلك المحطات تل مرعب، جنوب شاه، محمية المها العربي "باب بن مضحية"، محمية المها العربي "الخور"، الدعيسية، جنوب وشمال القوع، الثقيبه وبوتيس.
ويتمثل المسار المقبل في التوجه نحو الخزنة، العجبان وسيح السلم، وصولا إلى الختام المرتقب في القرية التراثية بالقرية العالمية يوم 21 كانون الأول، حيث تختتم الرحلة، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
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