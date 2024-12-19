الإمارات تتصدر بجواز السفر "الأقوى عالميًا"... فأين حلّ لبنان؟

احتفظت دولة الإمارات العربية المتحدة بمكانتها لحيازتها "أقوى جواز سفر في العالم" للعام الرابع على التوالي، وفقًا لمؤشر الجوازات "Passport Index".

وقد حصل جواز السفر الإماراتي على 180 نقطة، مما يمكّن مواطنيه من دخول أكثر من 90 في العالم.

ويتيح جواز السفر الإماراتي دخول 133 دولة دون الحاجة إلى تأشيرة، بينما يمكن الحصول على تأشيرة عند الوصول إلى 47 دولة. في المقابل، تتطلب 18 دولة فقط ترتيب التأشيرات مسبقًا.

وجاءت إسبانيا في المركز الثاني برصيد 179 نقطة، متفوقة على ألمانيا. يُسمح لمواطني إسبانيا بدخول 134 دولة دون تأشيرة، والحصول على تأشيرة عند الوصول في 45 دولة.

ولا تزال الدول الأوروبية تهيمن على المراكز الـ18 الأولى في التصنيف. واحتلت فنلندا المركز الثالث متقدمة على فرنسا وإيطاليا، بينما حافظت فرنسا على 178 نقطة، مما جعل جواز سفرها الأقوى بين دول مجموعة العشرين "G20".

في المقابل، برزت كوسوفو كأهم المنافسين في هذا التصنيف، حيث حققت زيادة مذهلة بـ35 نقطة، ويعود ذلك بشكل كبير إلى انضمامها إلى منطقة "شنغن" في وقت سابق من هذا العام.

من ناحية أخرى، شهدت كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تراجعًا في ترتيبهما. فقد تراجعت المملكة المتحدة، التي كانت ضمن المراكز العشرة الأولى في عام 2017، إلى المركز 32 بعد فقدانها 10 مراتب.

وبالمثل، انخفض جواز السفر الأميركي من المركز 27 في العام الماضي إلى المركز 38 في عام 2024، ليصبح بذلك الأقل قوة بين دول مجموعة السبع "G7". وفي الوقت نفسه، جاء جواز السفر الصيني في المركز 110.

أما بالنسبة للبنان، فقد جاء في المرتبة الـ82 وتخطى العراق وسوريا واليمن وفلسطين والسودان وليبيا وإيران.