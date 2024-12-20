علاج الملك تشارلز من السرطان يحرز تقدما... إليكم آخر التطورات

علاج الملك تشارلز من السرطان يحرز تقدما... إليكم آخر التطورات

قال مصدر في قصر بكنغهام اليوم الجمعة إن علاج الملك تشارلز ملك بريطانيا من السرطان يتقدم على نحو جيد وسيستمر خلال العام المقبل.



وفي شباط الفائت، كشف قصر بكنغهام عن إصابة الملك البالغ من العمر 76 عاما، والذي اعتلى العرش في عام 2022، بنوع غير محدد من السرطان تم اكتشافه خلال فحوص بعد إجراء تصحيحي لتضخم البروستاتا.

وعاد الملك إلى ممارسة واجباته العامة في نيسان وقال المصدر "يسير علاجه بشكل إيجابي... وسيستمر خلال العام المقبل".



ويتابع الفريق الطبي الخاص بالملك عن كثب ارتباطاته الرسمية منذ عودته إلى الحياة العامة.



وذكر المصدر أنه لم يطرأ أي تغيير على صحة الملك تشارلز، وأن الأنباء التي تفيد باستمرار علاجه في 2025 لا تمثل أي تحديث مهم، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".



وقام تشارلز وزوجته كاميلا في تشرين الأول بزيارة قصيرة إلى الهند حيث أقاما في مركز للطب البديل في أعقاب زيارة إلى أستراليا وساموا في أول جولة طويلة له منذ تشخيص إصابته بالسرطان.