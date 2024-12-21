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كويتية تفوز بجائزة "أفضل مؤثرة عربية لتعزيز السياحة في لبنان" في موريكس دور 2024

منوعات
2024-12-21 | 18:46
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كويتية تفوز بجائزة &quot;أفضل مؤثرة عربية لتعزيز السياحة في لبنان&quot; في موريكس دور 2024
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كويتية تفوز بجائزة "أفضل مؤثرة عربية لتعزيز السياحة في لبنان" في موريكس دور 2024

في حفل موركس دور لعام 2024، حصلت المؤثرة الكويتية شوق الشيرازي على جائزة "أفضل مؤثرة عربية لتعزيز السياحة في لبنان"  (Best Arab Influencer Enhancing Lebanese Tourism)، تقديراً لدورها البارز في الترويج لجمال لبنان ومعالمه السياحية عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

شوق الشيرازي، التي تمتلك حضوراً قوياً على السوشيال ميديا، ساهمت بشكل كبير في تسليط الضوء على الثقافة اللبنانية والطبيعة الساحرة التي يتمتع بها البلد. من خلال منشوراتها ومقاطع الفيديو التي توثق زياراتها لمختلف المناطق اللبنانية، نجحت في استقطاب اهتمام جمهور عربي واسع، ما عزز السياحة في لبنان خلال هذه المرحلة الصعبة.

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أفضل مؤثرة عربية لتعزيز السياحة في لبنان.

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