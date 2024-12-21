وسام حنا يحصد جائزة "موركس النجاح الجماهيري عن البرامج التلفزيونية"

في حفل موركس دور لعام 2024 الذي أُقيم في كازينو لبنان، فاز الممثل ومقدم البرامج وسام حنا بجائزة "موركس النجاح الجماهيري عن البرامج التلفزيونية".

جاء هذا التكريم تقديراً للنجاح الكبير الذي حققه برنامجه لتوزيع الجوائز والهدايا القيمة "أكرم من مين".

البرنامج، الذي عُرض على شاشةLBCI خلال شهر رمضان المبارك من الفوروم دو بيروت، نال إعجاب المشاهدين وحقق نسبة مشاهدة مرتفعة، مما عزز مكانة وسام حنا كأحد أبرز مقدمي البرامج في لبنان.

هذا الفوز يضاف إلى سلسلة إنجازاته الفنية والإعلامية، ويعكس شعبيته الكبيرة وإبداعه المستمر في تقديم محتوى تلفزيوني مميز.