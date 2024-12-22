الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
10
o
الجنوب
18
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
10
o
الجنوب
18
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تغير المناخ يهدد مصدر الرزق الوحيد لنساء في أرياف تونس... وهذه التفاصيل
منوعات
2024-12-22 | 07:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
6
min
تغير المناخ يهدد مصدر الرزق الوحيد لنساء في أرياف تونس... وهذه التفاصيل
تراقب مبروكة على هضبة بين جبال منطقة الشمال الغربي التونسي، بتحسر عاملاتها يجمعن الأعشاب البرية التي تُستعمل زيوتها لأغراض طبية وعطرية، وبالكاد امتلأت سلالهن إلى الثلث بعد انحباس الأمطار وارتفاع درجات الحرارة بسبب تغير المناخ.
في مدخل قرية التباينية من منطقة عين دراهم في أقصى الشمال الغربي التونسي، وفي سهل عميق تلفح أشعة الشمس الصباحية قطرات الندى الملتصقة بأعشاب نبتة القضوم (المستكة)، بينما تقطفها أنامل نحو عشر نساء انتشرن في المكان بسلالهن شبه الفارغة يحاولن جمع ما أمكن من الأعشاب الطبية والعطرية البرية من الغابات الممتدة لتقطيرها وبيع زيوتها.
تقول مبروكة العثيمني (62 عاما) لوكالة فرانس برس "شتّان بين ما كان عليه الوضع وما أصبحنا نعيشه، بالكاد نحصّل نصف الدخل وأحيانا الثلث".
تدير العثيمني منذ أكثر من عشرين عاما مجمع "البركة" الذي يشغّل 51 امرأة بمنطقة التباينية في أقصى أرياف تونس المهمّشة، يقمن بجمع وتقطير الأعشاب البرية وبيع زيوتها في بلد ينتج نحو 10 آلاف طن سنويا، وتمثل نبتة الإكليل الجبلي أكثر من 40% من الزيوت التي تُصدّرها البلاد إلى الأسواق الفرنسية والأميركية، بحسب احصاءات وزارة الزراعة.
والعاملات هنّ السند الأول لعائلاتهن في منطقة الشمال الغربي حيث نسبة الفقر 25,8% (المعدل الوطني 15,3%)، وفقا لاحصاء رسمي للعام 2020.
- "قلّ المدخول" -
توضح العثيمني "هناك أمراض تظهر بحكم التغيرات المناخية بالاضافة لارتفاع درجات الحرارة"، ولذلك أصبحت النباتات "تدر زيتا قليلا".
تجمع النساء أعشابا بأنواع مختلفة من الريحان والإكليل والقضوم طيلة فصول العام، غير ان "ينابيع المياه في الجبل قلت ونضبت والثلوج التي كانت تغذيها لم تعد تنزل بالكمية الكافية"، بحسب العثيمني.
وتشهد تونس موجة جفاف للسنة السادسة على التوالي، وبسبب نقص الموارد المائية المتأتية أساسا من الأمطار تراجعت نسبة امتلاء الـ36 سدّا المتمركزة غالبيتها في محافظات الشمال الغربي إلى 20%، وهي نسبة لم تشهدها البلاد منذ عقود.
فضلا عن ذلك، وخلال السنوات الأخيرة، واصلت معدلات الحرارة ارتفاعها خلال الصيف وتجاوزت الخمسين درجة مئوية في بعض المناطق.
وكنتيجة لذلك، تكلّف التغيرات المناخية الاقتصاد التونسي 2,1% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق إحصاءات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
تصطحب منجية السوداني (58 عاما) ابنتها العشرينية معها خلال عمليات التقطير داخل المجمع. وتؤكد هذه الأم لثلاث أبناء التي تعتمد على دخلها الوحيد من عملها الذي تمارسه منذ خمس سنوات لتوفير مستلزمات عائلتها "كنا خلال السنوات السابقة نجمع ما بين 3 و4 أكياس كبيرة من أوراق النباتات، وهذه الأيام لم نعد نحصّل كيسا واحدا والمناخ هو السبب".
تمثل النساء في سنّ العمل نصف السكان في تونس البالغ عددهم حوالى 12 مليون نسمة، إلا أن 27,9% فقط منهن ناشطات اقتصاديا، كما أن نسبة البطالة بينهن 21,3% وغالبا ما يشغلن وظائف هشة، ما يجعلهن أكثر عرضة للأزمات الاقتصادية والمناخية، وفق تقارير أممية.
وحوالى 70% من القوة العاملة في قطاع الزراعة من النساء، ويواجهن التداعيات المباشرة للتغير المناخي، لا سيما "في ظل هشاشة أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية التي تعيق تمكينهن من الوصول إلى فرص اقتصادية بديلة"، بحسب الأمم المتحدة.
يستفيد المجمع النسائي الريفي من تدريب تقدمه منظمات دولية مثل "منظمة الأغذية والزراعة" للأمم المتحدة، لمساعدتهنّ على الحفاظ على الثروة الحرجية أمام تزايد تهديدات تغيرات المناخ. لكن وبالرغم من ذلك، فإن الوضع بالنسبة لمبروكة ساء لدرجة "لم أعد بإستطاعتي تجهيز طلبيات العملاء من خلال جمع الكميّات المطلوبة، وأضطر تبعا لذلك للرفض لأن النبات قلّ"، ما يؤثر مباشرة على دخل المجمع.
وتضيف منجية بينما تملأ خزان آلة التقطير "كنا نجمع بمعدل 4 كيلوغرامات من نبتة الضرو، وأصبحت الكمية لا تتجاوز 1,5 كيلوغرام...ما يؤثر على مدخول العائلة" و"بطبيعة الحال عندما ينقص المنتوج ينقص الدخل".
تكشف دراسة نشرها "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" في أيلول/سبتمبر الفائت، أن الأضرار التي لحقت بالغابات نتيجة التغيّر المناخي تؤثر بشكل كبير على سكانها الذين يعتمدون على مواردها لكسب رزقهم، و"تعاني النساء بشكل خاص من التأثيرات حيث اصبحت الانشطة التي يمارسنها أكثر صعوبة ومشقة".
تغطي الغابات في تونس مساحة تقدر بـ1,25 مليون هكتار، وتوجد 10% منها في شمال غرب البلاد وخصوصا في محافظة جندوبة حيث يمتد الغطاء الحرجي على حوالى 40% من مساحتها.
- نقص تفعيل القوانين -
وحرائق الغابات في هذه المناطق الحدودية مع الجزائر أمر شائع، وقد أتت النيران خلال صيف العام 2023 على مساحة 1120 هكتارا في منطقة ملولة المتاخمة للتباينية.
لم يعد أمام نساء المجمع من بد سوى اللجوء لحلول بديلة لتنويع أنشطتهنّ والتخلص تدريجا من اعتمادهن الكلي على موارد الغابات، وبتن "مضطرات للبحث عن حلول بدلية لأن الموارد الطبيعية لوحدها لم تعد كافية لكي يحصلن رزقهن"، بحسب الباحثة في مجال العدالة البيئية والمناخية في المنتدى ايناس الابيض.
صادقت تونس على اتفاقيات دولية هامة منها اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ في العام 1996 واتفاقية باريس للمناخ في العام 2016.
غير أن الأبيض توضح لوكالة فرانس برس أن "تفعيلها على أرض الواقع يبقى منقوصا وخصوصا في تبني مقاربة جندرية في علاقة بالتغيرات المناخي...المرأة اليوم هي في الصف الأول وفي واجهة التغييرات المناخية".
لكن في الحقول، تحمل بعض قاطفات الأعشاب بينهنّ بشرى بن صالح سلتها، وتمشي بخطى حثيثة بين الأجمات وتردد "ليس في يدنا شيء سوى انتظار رحمة الرب".
آخر الأخبار
منوعات
المناخ
الرزق
الوحيد
لنساء
أرياف
تونس...
التفاصيل
كويتية تفوز بجائزة "أفضل مؤثرة عربية لتعزيز السياحة في لبنان" في موريكس دور 2024
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-12-19
رحلة الهجن الـ11 تقترب نحو المحطة الأخيرة في القرية العالمية في دبي... وهذه التفاصيل
منوعات
2024-12-19
رحلة الهجن الـ11 تقترب نحو المحطة الأخيرة في القرية العالمية في دبي... وهذه التفاصيل
0
علوم وتكنولوجيا
2024-12-17
"أوبن إيه آي" تتيح محرّكها المخصص للبحث لجميع المستخدمين وهذه التفاصيل!
علوم وتكنولوجيا
2024-12-17
"أوبن إيه آي" تتيح محرّكها المخصص للبحث لجميع المستخدمين وهذه التفاصيل!
0
علوم وتكنولوجيا
2024-12-12
بعد الاتحاد الأوروبي وكندا... أستراليا تعتزم فرض ضريبة مالية على المنصات الرقمية وهذه التفاصيل!
علوم وتكنولوجيا
2024-12-12
بعد الاتحاد الأوروبي وكندا... أستراليا تعتزم فرض ضريبة مالية على المنصات الرقمية وهذه التفاصيل!
0
منوعات
2024-12-12
جيل بايدن تعلن رسميا حمل حفيدتها بطفلها الثاني... وهذه التفاصيل
منوعات
2024-12-12
جيل بايدن تعلن رسميا حمل حفيدتها بطفلها الثاني... وهذه التفاصيل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
18:46
كويتية تفوز بجائزة "أفضل مؤثرة عربية لتعزيز السياحة في لبنان" في موريكس دور 2024
منوعات
18:46
كويتية تفوز بجائزة "أفضل مؤثرة عربية لتعزيز السياحة في لبنان" في موريكس دور 2024
0
منوعات
14:04
وسام حنا يحصد جائزة "موركس النجاح الجماهيري عن البرامج التلفزيونية"
منوعات
14:04
وسام حنا يحصد جائزة "موركس النجاح الجماهيري عن البرامج التلفزيونية"
0
منوعات
13:42
هيلدا خليفة تتألق بإطلالة وردية مخملية في موريكس دور 2024.. شاهدوا كيف بدت (صور)
منوعات
13:42
هيلدا خليفة تتألق بإطلالة وردية مخملية في موريكس دور 2024.. شاهدوا كيف بدت (صور)
0
منوعات
2024-12-20
مارسيل نديم تنال جائزة "موركس تكريمي لإعلامية عن مجمل مسيرتها"
منوعات
2024-12-20
مارسيل نديم تنال جائزة "موركس تكريمي لإعلامية عن مجمل مسيرتها"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
18:52
بعد تحقيقه نجاحات استثنائية... نبيل خوري يحصد هذه الجائزة في موريكس دور 2024!
فنّ
18:52
بعد تحقيقه نجاحات استثنائية... نبيل خوري يحصد هذه الجائزة في موريكس دور 2024!
0
آخر الأخبار
05:35
شيخ العقل خلال اللقاء مع أحمد الشرع: شعب سوريا يستحق هذا السلم ويستحق الازدهار لأن سوريا قلب العروبة النابض
آخر الأخبار
05:35
شيخ العقل خلال اللقاء مع أحمد الشرع: شعب سوريا يستحق هذا السلم ويستحق الازدهار لأن سوريا قلب العروبة النابض
0
فنّ
15:45
تقديراً لمسيرته المميزة... الموريكس دور يكرّم وليد توفيق بهذه الجائزة!
فنّ
15:45
تقديراً لمسيرته المميزة... الموريكس دور يكرّم وليد توفيق بهذه الجائزة!
0
فنّ
11:45
السا زغيب: إقامة حفل الموريكس خلال هذه الفترة له رمزية كبيرة بالنسبة لي (فيديو)
فنّ
11:45
السا زغيب: إقامة حفل الموريكس خلال هذه الفترة له رمزية كبيرة بالنسبة لي (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
08:21
وقفة رمزية لأهالي البسطة...
أمن وقضاء
08:21
وقفة رمزية لأهالي البسطة...
0
تقارير نشرة الاخبار
08:13
ملف الموقوفين الإسلاميين إلى الواجهة
تقارير نشرة الاخبار
08:13
ملف الموقوفين الإسلاميين إلى الواجهة
0
أخبار لبنان
06:26
جنبلاط: "فتحنا صفحة جديدة بين الشعبين"...الشرع: سوريا لن تكون حالة تدخّل سلبيّ في لبنان
أخبار لبنان
06:26
جنبلاط: "فتحنا صفحة جديدة بين الشعبين"...الشرع: سوريا لن تكون حالة تدخّل سلبيّ في لبنان
0
آخر الأخبار
05:23
بدء اللقاء بين جنبلاط والشرع في قصر الشعب
آخر الأخبار
05:23
بدء اللقاء بين جنبلاط والشرع في قصر الشعب
0
أخبار لبنان
04:51
الـLBCI من داخل قصر الشعب...قبيل لقاء جنبلاط والوفد المرافق له لأحمد الشرع
أخبار لبنان
04:51
الـLBCI من داخل قصر الشعب...قبيل لقاء جنبلاط والوفد المرافق له لأحمد الشرع
0
أخبار لبنان
04:40
جنبلاط والوفد المرافق له في قصر الشعب في دمشق للقاء الشرع..
أخبار لبنان
04:40
جنبلاط والوفد المرافق له في قصر الشعب في دمشق للقاء الشرع..
0
خبر عاجل
04:12
وصول وفد من "الحزب التقدمي الاشتراكي" برئاسة وليد جنبلاط برفقة نواب "اللقاء الديمقراطي "والمشايخ الدروز الى قصر الشعب في دمشق
خبر عاجل
04:12
وصول وفد من "الحزب التقدمي الاشتراكي" برئاسة وليد جنبلاط برفقة نواب "اللقاء الديمقراطي "والمشايخ الدروز الى قصر الشعب في دمشق
0
تقارير نشرة الاخبار
03:33
الـLBCI من داخل قصر الشعب في دمشق قبيل وصول جنبلاط والوفد المرافق له
تقارير نشرة الاخبار
03:33
الـLBCI من داخل قصر الشعب في دمشق قبيل وصول جنبلاط والوفد المرافق له
0
تقارير نشرة الاخبار
02:48
تفاصيل زيارة جنبلاط والوفد المرافق له لدمشق..
تقارير نشرة الاخبار
02:48
تفاصيل زيارة جنبلاط والوفد المرافق له لدمشق..
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
12:06
بعدما حاول صدم وقتل عنصر في قوى الأمن... توقيف المجرم خليل احمد سبليني
أمن وقضاء
12:06
بعدما حاول صدم وقتل عنصر في قوى الأمن... توقيف المجرم خليل احمد سبليني
2
أمن وقضاء
02:44
إشكال مع عناصر أمن حماية السفارة السعودية في بيروت... إليكم تفاصيل ما حصل
أمن وقضاء
02:44
إشكال مع عناصر أمن حماية السفارة السعودية في بيروت... إليكم تفاصيل ما حصل
3
فنّ
12:26
بقناع مرصع يخفي وجهها وإطلالة غريبة وملفتة... فنانة لبنانية تثير البلبلة في الموريكس دور (فيديو)
فنّ
12:26
بقناع مرصع يخفي وجهها وإطلالة غريبة وملفتة... فنانة لبنانية تثير البلبلة في الموريكس دور (فيديو)
4
خبر عاجل
06:02
أحمد الشرع: بالنسبة الى شيعة لبنان المعارضين أو المؤيدين نحن نتكلم بمنطق الدولة بعيدًا من التصنيفات السياسية وهناك صفحة جديدة مع مكونات الشعب اللبناني كافة
خبر عاجل
06:02
أحمد الشرع: بالنسبة الى شيعة لبنان المعارضين أو المؤيدين نحن نتكلم بمنطق الدولة بعيدًا من التصنيفات السياسية وهناك صفحة جديدة مع مكونات الشعب اللبناني كافة
5
خبر عاجل
04:12
وصول وفد من "الحزب التقدمي الاشتراكي" برئاسة وليد جنبلاط برفقة نواب "اللقاء الديمقراطي "والمشايخ الدروز الى قصر الشعب في دمشق
خبر عاجل
04:12
وصول وفد من "الحزب التقدمي الاشتراكي" برئاسة وليد جنبلاط برفقة نواب "اللقاء الديمقراطي "والمشايخ الدروز الى قصر الشعب في دمشق
6
خبر عاجل
02:17
ترقبوا تغطية مباشرة لزيارة وفد من "الحزب التقدمي الاشتراكي" برئاسة وليد جنبلاط برفقة نواب "اللقاء الديمقراطي "والمشايخ الدروز لسوريا
خبر عاجل
02:17
ترقبوا تغطية مباشرة لزيارة وفد من "الحزب التقدمي الاشتراكي" برئاسة وليد جنبلاط برفقة نواب "اللقاء الديمقراطي "والمشايخ الدروز لسوريا
7
آخر الأخبار
07:32
معلومات للـLBCI: قوة من الجيش اللبناني مع دورية من مديرية المخابرات دخلت منذ قليل موقع جميلة عين البيضا في بلدة كفرزبد العائد للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة من أجل تسلمه
آخر الأخبار
07:32
معلومات للـLBCI: قوة من الجيش اللبناني مع دورية من مديرية المخابرات دخلت منذ قليل موقع جميلة عين البيضا في بلدة كفرزبد العائد للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة من أجل تسلمه
8
خبر عاجل
05:53
أحمد الشرع خلال اللقاء مع جنبلاط: سوريا لن تكون حالة تدخّل سلبيّ في لبنان على الاطلاق وستكون سندًا
خبر عاجل
05:53
أحمد الشرع خلال اللقاء مع جنبلاط: سوريا لن تكون حالة تدخّل سلبيّ في لبنان على الاطلاق وستكون سندًا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More