هدى شديد تشكر "ملائكة الأرض": وصل الدوا من الصين وأخدت أول حبة

بدي أتشارك معكن فرحتي بوصول دوا نزل جديد بالصين وكان مستحيل يوصل على لبنان قبل شهر حتى لو طلبته الدولة . الشيخ بيار الضاهر طبّق القول بالفعل "منجيب الدوا حتى لو من الصين". بإصراره وصل الدوا بأقل من أسبوع واخدت الليلة اول حبة منه. بتمنى تدعوا معي حتى يوقّف تدهور الوضع آمين يا رب https://t.co/QnM612f6fp pic.twitter.com/WuH0kjMXPZ
— Hoda Chedid (@HodaChedid) December 21, 2024
بدي أتشارك معكن فرحتي بوصول دوا نزل جديد بالصين وكان مستحيل يوصل على لبنان قبل شهر حتى لو طلبته الدولة . الشيخ بيار الضاهر طبّق القول بالفعل "منجيب الدوا حتى لو من الصين". بإصراره وصل الدوا بأقل من أسبوع واخدت الليلة اول حبة منه. بتمنى تدعوا معي حتى يوقّف تدهور الوضع آمين يا رب https://t.co/QnM612f6fp pic.twitter.com/WuH0kjMXPZ
شكر كبير ايضاً❤️🙏 للأستاذ نبيل داود رئيس شركة Lilly بإسبانيا والبرتغال واليونان اللي فعلاً بيشبه خالو الشيخ بيار الضاهر بنجاحه وعزمه واصراره: اللي أمّن الدوا من الصين بصفة شخصية وبالتعاون مع الأستاذ بطرس بطرس اللي حمله معه إلى دبي ثم لبنان وكان عيدية الميلاد . #ملائكة_الارض https://t.co/JPSZP6A1qy
— Hoda Chedid (@HodaChedid) December 22, 2024
شكر كبير ايضاً❤️🙏 للأستاذ نبيل داود رئيس شركة Lilly بإسبانيا والبرتغال واليونان اللي فعلاً بيشبه خالو الشيخ بيار الضاهر بنجاحه وعزمه واصراره: اللي أمّن الدوا من الصين بصفة شخصية وبالتعاون مع الأستاذ بطرس بطرس اللي حمله معه إلى دبي ثم لبنان وكان عيدية الميلاد . #ملائكة_الارض https://t.co/JPSZP6A1qy