هدى شديد تشكر "ملائكة الأرض": وصل الدوا من الصين وأخدت أول حبة

كتبت الاعلامية هدى شديد، في منشور في حسابها عبر منصة إكس: "بدي أتشارك معكن فرحتي بوصول دوا نزل جديد بالصين وكان مستحيل يوصل على لبنان قبل شهر حتى لو طلبته الدولة . الشيخ بيار الضاهر طبّق القول بالفعل "منجيب الدوا حتى لو من الصين". بإصراره وصل الدوا بأقل من أسبوع واخدت الليلة اول حبة منه. بتمنى تدعوا معي حتى يوقّف تدهور الوضع آمين يا رب".

بدي أتشارك معكن فرحتي بوصول دوا نزل جديد بالصين وكان مستحيل يوصل على لبنان قبل شهر حتى لو طلبته الدولة . الشيخ بيار الضاهر طبّق القول بالفعل "منجيب الدوا حتى لو من الصين". بإصراره وصل الدوا بأقل من أسبوع واخدت الليلة اول حبة منه. بتمنى تدعوا معي حتى يوقّف تدهور الوضع آمين يا رب https://t.co/QnM612f6fp pic.twitter.com/WuH0kjMXPZ — Hoda Chedid (@HodaChedid) December 21, 2024

وأضافت: "شكر كبيرايضاً للأستاذ نبيل داود رئيس شركة Lilly بإسبانيا والبرتغال واليونان اللي فعلاً بيشبه خالو الشيخ بيار الضاهر بنجاحه وعزمه واصراره: اللي أمّن الدوا من الصين بصفة شخصية وبالتعاون مع الأستاذ بطرس بطرس اللي حمله معه إلى دبي ثم لبنان وكان عيدية الميلاد"، وأرفقت المنشور بهاشتاغ "ملائكة الأرض".