إلى عشّاق النبيذ... إليكم 5 نصائح لتقديم هذا المشروب بطريقة مثالية في موسم الأعياد!

يُعتبر النبيذ المشروب الأساسي المعتمد من قبل العديد من الأشخاص حول العالم خلال فترة الأعياد وموسم البرد.

ويلجأ البعض عادةً إلى تقديم هذا المشروب في أكواب خاطئة أو حتى بطرق خاطئة يمكنها تغيير مذاقه أحياناً.

إليكم 5 نصائح تساعدكم على تقديم مشروب النبيذ بالشكل الصحيح والمثالي في موسم الأعياد:

نصحت مؤلفة كتاب "مطبخ بوردو" تانيا تيشكي باختيار نوع النبيذ المناسب بحسب مكان الحفل وهوية الأشخاص المدعوّين.

وأوصى بيتر هان، مدير مزرعة عنب في فرنسا، باختيار نوع نبيذ يتناسب مع الطبق الرئيسي والأطباق الخفيفة الأخرى الموجودة على مائدة الطعام، لافتاً إلى أن كمية النبيذ تعتمد بشكل أساسي على عدد الحاضرين.

كما نصح هان وتشيكي باعتماد الكؤوس الزجاجية الواسعة والخفيفة بدلاً من الكؤوس الضخمة والكبيرة عند تقديم النبيذ.

وأشار الخبيران إلى إمكانية استخدام النبيذ أيضاً كمكون أساسي في الأطباق الرئيسية المخصصة لفترة الأعياد بدلاً من اعتماده كمشروب مخصص لهذه المناسبة فقط.

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