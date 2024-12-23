الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حفلات ميلادية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إلى عشّاق النبيذ... إليكم 5 نصائح لتقديم هذا المشروب بطريقة مثالية في موسم الأعياد!

منوعات
2024-12-23 | 07:54
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إلى عشّاق النبيذ... إليكم 5 نصائح لتقديم هذا المشروب بطريقة مثالية في موسم الأعياد!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
إلى عشّاق النبيذ... إليكم 5 نصائح لتقديم هذا المشروب بطريقة مثالية في موسم الأعياد!

إلى عشّاق النبيذ... إليكم 5 نصائح لتقديم هذا المشروب بطريقة مثالية في موسم الأعياد!

يُعتبر النبيذ المشروب الأساسي المعتمد من قبل العديد من الأشخاص حول العالم خلال فترة الأعياد وموسم البرد.

 

ويلجأ البعض عادةً إلى تقديم هذا المشروب في أكواب خاطئة أو حتى بطرق خاطئة يمكنها تغيير مذاقه أحياناً.

 

إليكم 5 نصائح تساعدكم على تقديم مشروب النبيذ بالشكل الصحيح والمثالي في موسم الأعياد:

 

نصحت مؤلفة كتاب "مطبخ بوردو" تانيا تيشكي باختيار نوع النبيذ المناسب بحسب مكان الحفل وهوية الأشخاص المدعوّين.

 

وأوصى بيتر هان، مدير مزرعة عنب في فرنسا، باختيار نوع نبيذ يتناسب مع الطبق الرئيسي والأطباق الخفيفة الأخرى الموجودة على مائدة الطعام، لافتاً إلى أن كمية النبيذ تعتمد بشكل أساسي على عدد الحاضرين.

 

كما نصح هان وتشيكي باعتماد الكؤوس الزجاجية الواسعة والخفيفة بدلاً من الكؤوس الضخمة والكبيرة عند تقديم النبيذ.

 

وأشار الخبيران إلى إمكانية استخدام النبيذ أيضاً كمكون أساسي في الأطباق الرئيسية المخصصة لفترة الأعياد بدلاً من اعتماده كمشروب مخصص لهذه المناسبة فقط.

 

المصدر

آخر الأخبار

منوعات

عشّاق

النبيذ...

إليكم

نصائح

لتقديم

المشروب

بطريقة

مثالية

الأعياد!

هدى شديد تشكر "ملائكة الأرض": وصل الدوا من الصين وأخدت أول حبة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2024-11-19

مع تصاعد وتيرة الأحداث في لبنان... إليكم هذه النصائح والإرشادات لحماية صحة أطفالكم النفسية (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
10:49

باسيل: بمناسبة الأعياد سنمنح لكل سياسي واعلامي تناولنا بطريقة مغرضة فرصة الاعتذار وسنسامحه ومن لن يقوم بذلك سنتقدم بشكوى قضائية ضده

LBCI
علوم وتكنولوجيا
10:22

اليابان تتهم غوغل بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار... إليكم التفاصيل!

LBCI
عالم الطبخ
09:00

وصفة مناسبة لفترة الأعياد... إليكم طريقة تحضير ريش اللحم والبطاطا بوريه مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
16:09

هدى شديد تشكر "ملائكة الأرض": وصل الدوا من الصين وأخدت أول حبة

LBCI
منوعات
2024-12-22

تغير المناخ يهدد مصدر الرزق الوحيد لنساء في أرياف تونس... وهذه التفاصيل

LBCI
منوعات
2024-12-21

كويتية تفوز بجائزة "أفضل مؤثرة عربية لتعزيز السياحة في لبنان" في موريكس دور 2024

LBCI
منوعات
2024-12-21

وسام حنا يحصد جائزة "موركس النجاح الجماهيري عن البرامج التلفزيونية"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:44

أدرعي: القوات الإسرائيلية العاملة في جنوب لبنان كشفت عن مستودع أسلحة

LBCI
آخر الأخبار
2024-10-15

مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: قصف مبنى سكني من 4 طوابق في شمال لبنان يثير مخاوف حقيقية بشأن احترام قوانين الحرب

LBCI
أخبار لبنان
2024-11-29

أدرعي إلى اللبنانيين: حتى إشعار آخر يحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى التالية ومحيطها

LBCI
أمن وقضاء
2024-12-17

فاطمة ناصر الدّين غادرت ولم تعُد

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:28

الجيش اللبنانيّ يستلم موقع قوسايا...

LBCI
أخبار لبنان
08:08

لمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة... كهرباء زحلة تضيء سيدة زحلة

LBCI
أخبار لبنان
05:47

ميقاتي من الخيام: طلبت اجتماعاً مع لجنة مراقبة وقف اطلاق النار غداً

LBCI
أخبار لبنان
05:08

النائب الخازن من دار الفتوى: يجب انتاج رئيس جمهورية في جلسة 9 ك2 وهذا رأي وطني

LBCI
أخبار دولية
03:59

وزير الخارجية الأردني التقى قائد الإدارة الجديدة في دمشق

LBCI
أخبار لبنان
03:40

قاسم هاشم للـLBCI: العمل جارٍ على أن تنتج جلسة 9 كانون الثاني رئيسًا

LBCI
أخبار لبنان
03:35

الـLBCI داخل بلدة الخيام... الدمار هائل! (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:14

بعد تسلمه 4 مراكز للجبهة الشعبية...الجيش اللبناني يستلم موقع قوسايا

LBCI
أمن وقضاء
02:13

للمرّة الثانية بعد وقف النار..ميقاتي وقائد الجيش في الجنوب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
16:09

هدى شديد تشكر "ملائكة الأرض": وصل الدوا من الصين وأخدت أول حبة

LBCI
حال الطقس
02:04

لبنان يتأثّر بمنخفض جويّ..اليكم طقس عيد الميلاد

LBCI
خبر عاجل
09:54

التحكم المروري: انقلاب بيك آب على أوتوستراد البترون باتجاه بيروت تسبب بازدحام مروري وتتم المعالجة من قبل دراج مفرزة سير أميون

LBCI
خبر عاجل
01:07

وصول ميقاتي الى الجنوب لتفقّد وحدات الجيش عند الخطوط الامامية والاطلاع من قائد الجيش المتواجد هناك على الاوضاع في القطاع الشرقي

LBCI
خبر عاجل
00:35

معلومات للـLBCI: سريّة فوج التدخل السادس بالجيش اللبناني توجّهت مع مديرية المخابرات إلى جرد قوسايا موقع القيادة العامة لتسلّمه

LBCI
آخر الأخبار
14:44

الجزيرة نقلًا عن القناة 12: عملية الجيش الإسرائيليّ الفاشلة لإنقاذ المختطف ساهر باروخ تخللها اشتباك مع مقاتلي "حماس" أدت إلى مقتله

LBCI
أمن وقضاء
12:46

العثور على شاب مقتولًا في منطقة مشروع جبور- الرميلة

LBCI
فنّ
12:23

"السكوت كان الحمدالله الو رجّة وصوت"... باميلا الكيك تنشر تفاصيل إطلالتها في الموريكس دور: سَقَطَ القِناع! (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More