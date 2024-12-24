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"رحل بسلام"... نفوق التمساح الشهير في فيلم "كروكودايل دندي" عن 90 عاما

منوعات
2024-12-24 | 07:26
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&quot;رحل بسلام&quot;... نفوق التمساح الشهير في فيلم &quot;كروكودايل دندي&quot; عن 90 عاما
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"رحل بسلام"... نفوق التمساح الشهير في فيلم "كروكودايل دندي" عن 90 عاما


نفق التمساح "بيرت" الذي ظهر في فيلم "كروكودايل دندي"، عن 90 عاما، على ما أفادت الثلاثاء حديقة الحيوانات الأسترالية التي كان يعيش فيها.

ونفق "بيرت"، وهو من نوع تماسيح المياه المالحة، الذي يبلغ طوله حوالى  خمسة أمتار "بسلام"، بحسب بيان أصدره حوض أسماك "كروكوسوروس كوف" في داروين (شمال) حيث كان التمساح يعيش منذ العام 2008.

وأشارت حديقة الحيوانات إلى أنّ "بيرت كان مميزا جدا. لم يكن مجرد تمساح، بل له حضور قوي يذكر بقوة هذه المخلوقات المذهلة وعظمتها".

وأوضحت حديقة الحيوانات أنّ التمساح تم أسره في أحد الأنهر في شمال أستراليا خلال ثمانيات القرن العشرين، قبل أن يصبح "أحد أشهر التماسيح في العالم".

وفي مشهد من فيلم "كروكودايل دندي" الذي يعود إلى سنة 1986، يهاجم "بيرت" الصحافية الأميركية سو شارلتون، التي أدت دورها ليندا كوزلوفسكي، حين كانت تملأ عبواتها بالمياه من مسطح مائي. ويتولى ميك دندي الذي أدى دوره بول هوغان، إنقاذ المرأة.

وفي حديث إلى محطة "ايه بي سي" الأسترالية، أشار المدير العام لحديقة حيوانات "كروكوسوروس كوف" بيني بريست، إلى أنّ المشهد تضمّن لقطات لبيرت "وهو يشب بسرعة من المياه"، مشيرا إلى أنّ "التمساح لم يكن بالطبع حاضرا في المشهد بأكمله".

وبحسب بيانات الحكومة الأسترالية، يعيش أكثر من مئة ألف تمساح مياه مالحة على طول السواحل والأنهر والمستنقعات في أقصى شمال أستراليا. وقد يصل طول هذه التماسيح إلى أكثر من ستة أمتار وتزن أكثر من طن.

منوعات

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