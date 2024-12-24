الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقات ميلادية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الكستناء المحلاّة... إضافة فاخرة ومرغوبة على المائدة الميلادية

منوعات
2024-12-24 | 09:26
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الكستناء المحلاّة... إضافة فاخرة ومرغوبة على المائدة الميلادية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
الكستناء المحلاّة... إضافة فاخرة ومرغوبة على المائدة الميلادية

تشكّل الكستناء المحلاّة (بالفرنسية "مارون غلاسّيه" marron glacé) تَرَفا على طاولات عيد الميلاد، إذ أنها مكلفة وتستلزم ظروف حفظ دقيقة نظرا إلى حساسيتها، ومع أن طريقة تصنيعها لم تتغير منذ القرن التاسع عشر، ثمة محاولات لتطويرها وجعلها فاخرة أكثر.

في قبو متجر "ميزون بواسييه" في دائرة باريس السادسة عشرة، تحتل الرفوف قطع كبيرة من الكستناء المحلاّة مغلفة بورق ذهبي أو فضي، تحمل اسم مناطق مشهورة بنتاجها من الكستناء: "بيدمونت"، "أرديش"، "كامباني".

وتُحفظ القطع في هذا القبو عند حرارة خمس درجات و"تحافظ الرطوبة على طعم الكستناء"، مما يحول دون أن يصبح السكّر "جامدا" ويؤدي إلى جفاف الفاكهة، على ما أوضحت سيلفي دوس التي أعادت إطلاق "ميزون بواسييه" الذي تأسس عام 1827 وتراجعت أعماله لاحقا، ولكن بات له اليوم فروع في مختلف أنحاء العالم.

وكان زوجها فرنسوا جانتيه وراء فكرة التخزين في القبو سعيا إلى الابتكار والتجديد في الكستناء المحلاّة، المعروفة منذ قرون في المطبخ الفرنسي. وتصل مبيعات "بواسييه" أكثر من طن كل سنة، بسعر يتراوح بين أربعة وستة يورو للقطعة.

ومن أبرز الأنواع الموجودة في الوقت الراهن "كستناء عيد الميلاد"، وهي أقل حلاوة، ذات لون ذهبي ولامع، تتميز بأن طعم الكستناء فيها بارز جدا.

ويسافر الزوجان في كل أنحاء أوروبا بحثا عن أنواع جديدة من الكستناء "النيئة" ليتولى تحويلها إلى محلاّة حرفيّ من جزيرة كورسيكا الفرنسية، باستخدام تقنية ابتكرها مؤسس العلامة التجارية بيليزير بواسييه في القرن التاسع عشر.

ومع أن الإيطاليين أيضا يؤكدون أنهم مبتكرو الـ"مارون غلاسّيه"، توجد الوصفة الأولى في فرنسا في كتاب لطبّاخ الملك لويس الرابع عشر بيار فرنسوا لا فارين بعنوان "لو بارفيه كونفيتورييه" Le Parfaict Confiturier الصادر عام  1667.

وفي شركة أخرى شهيرة لصناعة هذه الحلوى وكريما الكستناء هي "كليمان فوجييه"، ينتج العمال لعيد الميلاد يوميا ما بين الف وألفَي كيلوغرام من كستناء أرديش (منطقة في جنوب شرق فرنسا) المحلاّة، وهم يطبقون وسط هدوء تام طريقة الإعداد نفسها المعتمدة منذ عام 1882.
 
- "منحوتة" -

وشرح جان دافيد بوارون الذي يرأس منذ عام 2003 الشركة العائلية ذات الموظفين السبعين أن الكستناء تُقشر بعناية باليد لكي تبقى كاملة، ومن هنا يأتي سعرها.

وأوضح أن سعرالكيلوغرام الواحد من قطع الكستناء بعد تقشيرها يتراوح "بين 10 و20 يورو"، لكنّه يصل إلى ما بين 80 و120 يورو بعد المعالجة الكاملة.

وبعد الانتهاء من تقشير القطع، تغلّف بدقة في التول القطني ثم تُطهى في الماء جيدا حتى ينضج داخلها. وأكد بوارون أن "هذه العملية هي الأهمّ، لأن الطهو السيئ يؤدي إلى حلويات رديئة".

وخلال هذه التحلية التي تستغرق ما بين أربعة وخمسة أيام، ينسحب الماء ببطء مفسحا المجال للسكر. ثم تُغلّف الكستناء بأقل قدر ممكن من السكر للحفاظ على المنتج.

وشدّد بوارون بحماسة على أن "كل قطعة كستناء فريدة من نوعها، وهي أشبه بمنحوتة".

ورغم سعر الـ"مارون غلاسيه" المرتفع أصلا معطوفا على التضخم، لا تزال مبيعات "فوجييه" ممتازة سنة 2024 بعدما كان عام 2021 "استثنائيا"، وكذلك 2022، التي احتفلت فيها الشركة بعيدها المئة والأربعين.

أما متجرا "ميزون بواسييه"، فحققا مبيعات بقيمة عشرة آلاف يورو يوميا في بداية الأسبوع.

ورأت رئيسة الشركة سيلفي دوس أن الكستناء المحلاّة "ترف في المتناول".

ولاحظت أن هذه الحلويات تجتذب أيضا زبائن شبابا مطلعين جدا. وأضافت "يشتريها الناس كنوع من المتعة، غالبا بالقطعة".ش

آخر الأخبار

منوعات

المحلاّة...

إضافة

فاخرة

ومرغوبة

المائدة

الميلادية

LBCI التالي
عاد الى منزله وما عثر عليه في الداخل صادم: "كان يضع رأسه في كوتاتسو"
بعد "الاتصال المسرب" ونفي راغب علامة... اقتحام وتحطيم لمدرسة يملكها الأخير في حارة حريك (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:11

حفلة الميلاد السنوية في جامعة الروح القدس... رحلة موسيقية تأملية امتزج فيها التراث السّرياني الماروني بروائع الموسيقى الكلاسيكية الميلادية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

الأسواق الميلادية حول العالم: قصة سحر وجمال ولبنان قادر على الدخول هذا العالم والمنافسة!

LBCI
صحة وتغذية
2024-12-23

"الوجبة الشتوية المفضلة لدى الجميع"... تعرفوا على فوائد الكستناء المذهلة للجسم والصحة!

LBCI
أخبار لبنان
2024-12-22

برعاية MHDF طوق أضاء الشجرة الميلادية في بشري

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
07:26

"رحل بسلام"... نفوق التمساح الشهير في فيلم "كروكودايل دندي" عن 90 عاما

LBCI
منوعات
06:28

عاد الى منزله وما عثر عليه في الداخل صادم: "كان يضع رأسه في كوتاتسو"

LBCI
منوعات
17:19

بعد "الاتصال المسرب" ونفي راغب علامة... اقتحام وتحطيم لمدرسة يملكها الأخير في حارة حريك (فيديو)

LBCI
منوعات
17:01

"فيديو راغب علامة عن "السيد" حقيقي أم بالذكاء الاصطناعي؟"... خبير يكشف الإجابة بـ"الدليل القاطع" (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
09:58

اسرائيل تعتبر رهينة توفيت بعد الافراج عنها ضحية لهجوم حماس

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-14

غارة على دير الزهراني

LBCI
فنّ
10:17

بفستان أحمر يضج بالجمال والأناقة... إليسا تعايد جمهورها بكلمات مؤثرة (صورة)

LBCI
أخبار دولية
2024-06-25

اتهام 29 شخصاً بالإتجار بالبشر والاحتيال بعد وفاة حجاج أردنيين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:46

اجواء عيد الميلاد في قرى جنوبية عدّة

LBCI
أخبار دولية
05:26

منظمة Hostage Aid: الصحافي أوستن تايس على قيد الحياة

LBCI
أخبار لبنان
03:34

فليتشر للـ LBCI: لم أتوقف أبدًا عن الإيمان بلبنان وسأبذل كل ما في وسعي لدخوله مرحلة جديدة

LBCI
أخبار لبنان
03:30

الراعي في رسالة الميلاد: للعودة الى ثقافة الحياد الإيجابي... وما من مبرر للفراغ الرئاسي سوى عدم الثقة بالنفس لدى النواب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

ترامب يلوح بعودة النفوذ الأميركيّ إلى قناة بنما

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

اسرائيل تناقش خطواتٍ عسكرية تصعيدية باتجاه اليمن وايران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

الجيش يتسلم معكسر الجبهة الشعبية الفلسطينية في قوسايا... والعين على أنفاق الناعمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

حادثة البايجر المفخخ على لسان عميلين سابقين في الموساد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

من الخيام المنكوبة تأكيد على التزام لبنان بالـ١٧٠١ ومطالبة بوقف اسرائيل عند حدها

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
17:01

"فيديو راغب علامة عن "السيد" حقيقي أم بالذكاء الاصطناعي؟"... خبير يكشف الإجابة بـ"الدليل القاطع" (فيديو)

LBCI
فنّ
16:16

بلبلة حول "اتصال مسرب" بين عبدالله بالخير وراغب علامة... والأخير ينفي ويؤكد: سألاحق الموضوع قضائيا!

LBCI
منوعات
17:19

بعد "الاتصال المسرب" ونفي راغب علامة... اقتحام وتحطيم لمدرسة يملكها الأخير في حارة حريك (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
07:11

اردوغان يلتقي وليد جنبلاط في أنقرة (صوَر)

LBCI
صحف اليوم
00:41

مصادر في حزب الله لـ "الشرق الأوسط": حدَّدنا مكاناً لدفن نصر الله

LBCI
أخبار لبنان
03:34

فليتشر للـ LBCI: لم أتوقف أبدًا عن الإيمان بلبنان وسأبذل كل ما في وسعي لدخوله مرحلة جديدة

LBCI
أخبار دولية
01:26

مئات المسيحيين السوريين يتظاهرون في دمشق بعد إحراق شجرة خاصة بعيد الميلاد قرب حماه

LBCI
أخبار دولية
06:26

في سوريا... اتفاق لحل كل الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More