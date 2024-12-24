للمرة الأولى منذ حريق 2019... كاتدرائية نوتردام في باريس تقيم قداديس الميلاد

للمرة الأولى منذ حريق 2019... كاتدرائية نوتردام في باريس تقيم قداديس الميلاد

تُقام ليل الثلاثاء وصباح الأربعاء في كاتدرائية نوتردام في باريس قداديس عيد الميلاد التقليدية التي يًُتوقع أن يشارك فيها آلاف المصلّين للمرة الأولى منذ لحريق الضخم الذي اندلع في الكنيسة عام 2019.



وقال كبير أساقفة باريس المونسينيور لوران أولريك في رسالته الميلادية التي بُثت الثلاثاء "ها قد عدنا إلى كاتدرائية نوتردام، عاودنا إحياء القداديس واستقبال الزوار. قلبنا في عيد!".



وأشاد أولريك بـ"المواهب التي شاركت في عملية ورشة الترميم" والتي أتاحت "محو آلام الحريق وخمس سنوات من الانفصال لتترك فقط فرحة الاجتماع مجددا، وفرحة السكن معا مجددا في هذا البيت المشترك، بيت الربّ".



ولم تحتضن الكاتدرائية قداديس الميلاد منذ أن اجتاحتها النيران في 15 نيسان 2019.



وبعد أشغال ترميم ضخمة استغرقت خمس سنوات، بلغت تكلفتها نحو 700 مليون يورو، أُعيد افتتاح الكنيسة في 7 كانون الأول باحتفال حضره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقادة دول، من بينهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.



ومن أبرز القداديس الميلادية التي تشهدها الكنيسة البالغ عمرها أكثر من 860 عاما وتُعدّ تحفة معمارية من الطراز القوطي، القداس التقليدي برئاسة المونسنيور أولريك عشية العيد، عند منتصف ليل الثلاثاء.



أما الأربعاء، يوم عيد الميلاد، فيترأس أولريك أيضا قداسا في العاشرة صباحا بتوقيت غرينتش، ونصحت أبرشية باريس بالحضور إلى الكاتدرائية قبل نصف ساعة من موعد القداس للتمكن من الحصول على مقعد، إذ أن حدّا أقصى للمشاركين حُدِّد بـ 2700 شخص والحجز سلفا غير متاح.



ونبّهت الأبرشية إلى أن "طوابير الانتظار قد تكون طويلة"، وقد لا يتمكن البعض "من الوصول إلى الكاتدرائية"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".