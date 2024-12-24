في لندن... أضواء الميلاد تُزيّن جدار القلوب التذكاري لضحايا كوفيد

في لندن... أضواء الميلاد تُزيّن جدار القلوب التذكاري لضحايا كوفيد

بمناسبة عيد الميلاد، علقت عائلات ضحايا كوفيد في بريطانيا أكاليل مضاءة على جدار رُسمت عليه قلوب حمراء وسط لندن كنصب تذكاري لمن أودت الجائحة بحياتهم قبل نحو 5 سنوات.



ويحمل الجدار الذي يبلغ طوله 500 مترًا ويقع على ضفاف نهر التايمز أكثر من 240 ألف قلب رسمت يدويا يمثل كل منها شخصا توفي بسبب كوفيد في المملكة المتحدة. وكُتِبَت آلاف العبارات، منها مثلا "جدتي، سأحبك إلى الأبد" و"فيل، دائما في قلبي"، "نحن نفتقدك كل يوم".



وكان هذا الجدار التذكاري موقتا في الأساس، ونُفِّذ من دون إذن السلطات في آذار 2021 من أجل المطالبة بمحاسبة حكومة رئيس الوزراء وقتها بوريس جونسون على إدارتها الفوضوية للأزمة الصحية.



واتُهِم جونسون بالتأخر في إدراك خطورة الجائحة، وتاليا في فرض تدابير الإقفال، ثم وقف العمل بها بسرعة كبيرة جدا.



وتواظب مجموعة متطوعين تحمل تسمية "أصدقاء الجدار" على تنظيف النصب التذكاري كل يوم جمعة، وإعادة طلاء القلوب التي تبهت بفعل المطر، وإعادة كتابة العبارات.



وقبل أيام قليلة من عيد الميلاد، التقى المتطوعون هذه المرة لتركيب أكاليل مضيئة على طول الجدار، شغّلوها عصر الاثنين وستظل في مكانها حتى مطلع كانون الثاني.



وتسعى المجموعة إلى جعل الجدار "دائما" وانتزاع اعتراف رسمي به، بحيث تتوافر له حماية أكبر، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وتسببت جائحة كوفيد في وفاة أكثر من 232 ألف شخص في المملكة المتحدة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، ضمن أكثر من سبعة ملايين وفاة بسبب المرض.