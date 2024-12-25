للأبراج هوايات شتوية مختلفة تناسبها... هذا ما يكشفه علم الفلك

للأبراج هوايات شتوية مختلفة تناسبها... هذا ما يكشفه علم الفلك

بالتزامن مع حلول عطلة العيد، يقدّم علم الفلك مجموعة من الأفكار للاستمتاع بهوايات تتناسب تمامًا مع كل برج.



بُرْجُ الحَمَل

يُعد التزلج على الجليد أو الهوكي أو أي رياضة شتوية سريعة الوتيرة هواية رائعة لبرج الحمل.



برج الثور

يُعرف برج الثور بتقديره للراحة والنشاطات المنزلية، لذلك تناول كوب من الكاكاو الساخن يتماشى بشكل مثالي مع هذا البرج.



برج الجوزاء

يحب برج الجوزاء التعرّف على نشاطات جديدة ومتنوعة، لذلك قد يكون تعلم لغة جديدة أو الكتابة أمرًا يثير فضول هذا البرج خلال ليالي الشتاء الطويلة.



برج السرطان

يحب برج السرطان النشاطات الجماعية التي تركز على الأسرة كابتكار زينة للعطلات أو طهي وجبات لذيذة تجمع الأحبة معًا.



برج الاسد

يحب برج الأسد أي نشاط يسمح له بالتعبير عن ذاته أو التألق، لذلك قد يتجه إلى التصوير الفوتوغرافي أو تقديم العروض الاحتفالية والمسرحية.



بُرْجُ العَذْراء

يتفوق برج العذراء في المشاريع العملية لذلك يتّجه الأخير إلى النشاطات التي يكثر فيها التخطيط والتحليل.



برج الميزان

يميل الميزان إلى النشاطات الفنية كالرسم أو الصناعة اليدوية في فصل الشتاء، فتصميم بطاقات العطلات الساحرة أمر يناسب هذا البرج.



برج العقرب

يستمتع برج العقرب بالغوص عميقًا في الهوايات الاستبطانية مثل قراءة الروايات الغامضة.



برج القوس

يحب برج القوس المغامر السفر واكتشاف آفاق جديدة في فصل الشتاء أو المشي لمسافات طويلة والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الثلجية.



بُرْجُ الجَدْي



يتميّز برج الجدي الطموح بالإنتاجية خلال فترة الاعياد، حيث يفضّل الأخير الاتجاه إلى بناء مشروع شخصي أو إتقان مهارة جديدة تتماشى مع طاقته.



برج الدلو

يميل برج الدلو إلى التكنولوجيا ويفضّل الهوايات التقنية كبرمجة تطبيق أو البدء بمشروع عبر الإنترنت.



برج الحوت

يُعرف الحوت بطبعه الحالم لذلك يفضّل الهوايات التي تنسجم مع خياله كالرسم بالألوان المائية أو تأليف الشعر المستوحى من أجواء الشتاء.