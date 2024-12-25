عيد الميلاد يجمع كارلا حداد بطوني أبو جودة في أجواء عائلية دافئة (صور)

احتفلت الإعلامية كارلا حداد بعيد الميلاد هذا العام بطريقة خاصة، حيث نشرت عبر حسابها على إنستغرام مجموعة من الصور التي تبرز لحظات مميزة تحت شجرة العيد.

وظهرت كارلا بجانب ابنتها ليا وزوجها السابق، الكوميدي طوني أبو جودة، في أجواء مليئة بالحب والدفء العائلي.

تميّزت الصور بأجواء حمراء تزين الإطلالات، ما أضفى لمسة من الفرح والبهجة على المناسبة. وبينما كانت الابتسامات تملأ الوجوه، حملت الصور رسالة من العائلة: "عيد ميلاد مجيد من عائلتي إليكم".