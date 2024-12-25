عائلة طوني بارود تحتفل بعيد الميلاد… هكذا أصبح طفلاه! (صورة)

في أجواء عائلية دافئة، اجتمعت عائلة طوني بارود للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، حيث تم توثيق لحظة مميزة في صورة نشرها مقدم البرامج وزوجته كريستينا صوايا عبر إنستغرام.

في الصورة، ظهر طوني بارود إلى جانب ابنته ديا ماريا وابنه أنجيلو، مع زوجته السابقة كريستينا صوايا، في لحظة عائلية تنبض بالحب والتآلف.

وعلّق طوني على الصورة قائلًا: "عيد ميلاد سعيد من عائلتنا إليكم! نتمنى لكم الحب والفرح والسلام في هذا العيد المبارك".