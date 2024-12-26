كيت ميدلتون تسرق الأضواء في يوم عيد الميلاد بإطلالة كلاسيكية وأنيقة (صور)

كيت ميدلتون تسرق الأضواء في يوم عيد الميلاد بإطلالة كلاسيكية وأنيقة (صور)

شاركت أميرة ويلز كيت ميدلتون باحتفالات العائلة الملكية البريطانية بعيد الميلاد إلى جانب زوجها الأمير ويليام وأولادها الأمير جورج، الأميرة شارلوت والأمير لويس.



ولفتت ميدلتون الأنظار أثناء سيرها إلى كنيسة القديسة مريم المجدلية في مدينة ساندرينغهام، بإطلالة خضراء أنيقة وكلاسيكية تتناسب بشكل كبير مع هذه المناسبة.



وفي التفاصيل، ارتدت ميدلتون معطفاً وقبعة باللون الأخضر الغامق، بالإضافة إلى وشاح باللونين الأخضر والأزرق.



واعتمدت ميدلتون أيضاً قفازات وحقيبة باللون الأسود بالإضافة إلى حذاء بكعب عالٍ باللون الأسود والذي أضاف لمسة كلاسيكية على إطلالتها.