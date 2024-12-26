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بمشاركة مئات ملايين الهندوسيين... الهند تستعد لإقامة أكبر ملتقى ديني في العالم
منوعات
2024-12-26 | 11:13
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بمشاركة مئات ملايين الهندوسيين... الهند تستعد لإقامة أكبر ملتقى ديني في العالم
بمشاركة مئات ملايين الهندوسيين... الهند تستعد لإقامة أكبر ملتقى ديني في العالم
عند ملتقى أنهر مقدسة في الهند، تستعد مدينة كبيرة لاستقبال نحو 400 مليون مؤمن هندوسي ضمن أكبر ملتقى ديني في العالم، وهو حدث سيستمر بضعة أسابيع.
وتُجهّز المدينة بنحو 150 ألف مرحاض، 68 ألف مصباح في الشوارع، مطاعم قادرة على استيعاب 50 ألف شخص في وقت واحد، بالإضافة إلى تجهيز خندق يتولى حفره بابو تشاند، بكابلات كهربائية.
ويقول هذا العامل في الموقع الذي تبلغ مساحته أربعة آلاف هكتار في شمال الهند "سيحضر عدد كبير من المؤمنين، ولديّ انطباع بأنني سأساهم قليلا، كأنني أقوم بعمل صالح".
مهرجان "كومبه ميلا" المُدرج عام 2017 في لائحة اليونسكو للتراث غير المادي والمُقام بين 13 كانون الثاني و26 شباط في سهل براياغراج الشاسع أو الله أباد سابقا، راسخ في الديانة الهندوسية.
ويعتقد المؤمنون أنّ الاستحمام في نهر سانغام، عند ملتقى نهر الغانج ويامونا وساراسواتي، سيطهّرهم من خطاياهم ويساعدهم على تحقيق "موكشا"، أي التحرر من دورات التقمّص.
وبحسب الأسطورة، تقاتل الآلهة والشياطين ذات مرة على إبريق "كومبه" يحتوي على رحيق الخلود وسقطت 4 قطرات على الأرض: واحدة في براياغراج والثلاث في المدن الثلاث الأخرى التي تتناوب على تنظيم المهرجان.
ويُعتبر الحدث الديني في براياغراج والذي يُقام كل 12 عاما هو الأكبر حيث نُظّم آخر مرة سنة 2019 لكنّه كان أصغر حجما إذ شارك فيه 240 مليون شخص بحسب السلطات.
- "الإرشاد بالإيمان" -
بالإضافة إلى أعمال الطرق والإضاءة والصرف الصحي، تشمل الاستعدادات أيضا تعليق صور في مختلف أنحاء المدينة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي ورئيس وزراء ولاية أوتار براديش يوغي أديتياناث، وهما عضوان في حزب بهاراتيا جاناتا، حزب الشعب الهندي القومي الهندوسي، فالدين والسياسة يتداخلان بقوة في الهند.
ويقول الناطق باسم المهرجان فيفيك شاتورفيدي لوكالة فرانس برس إنّ "350 إلى 400 مليون مؤمن سيحضرون للمشاركة في ميلا، ولكم أن تتخيلوا مستوى الاستعدادات"، مضيفا "لن تجدوا في أي مكان آخر ملتقى بهذا الحجم، ولا حتى بعُشر حجمه".
ويقول شاتورفيدي "ما يجعل كومبه ميلا حدثا مميزا هو حجمه وعدم وجود دعوات له، إذ كل شخص يحضر من تلقاء نفسه، مدفوعا بإيمانه".
وبدأ البعض يصل إلى المدينة. وقد سار عدد من السادو، وهم زاهدون دينيون لدى الهندوس، لأسابيع من جبالهم النائية ليغوصوا عراة في المياه المقدسة.
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