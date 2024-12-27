خبر مُفجع هز العالم العربي.. مقتل رضيع على يد العاملة المنزلية بأشنع الطرق

شهدت الكويت حادثة صادمة أودت بحياة طفل رضيع، بعد أن قامت عاملة منزلية من الجنسية الفلبينية بارتكاب جريمة بشعة تمثلت بوضع الطفل داخل غسالة الملابس، ما أسفر عن إصاباتٍ بالغة ووفاته لاحقًا.

ووفقًا لمصدر أمني نقلت عنه صحيفة "القبس"، بدأت القصة عندما سمعت الأسرة صراخ طفلها الرضيع، مما دفع الوالدين للتوجه إلى مكانه على الفور. هناك، اكتشفا المشهد المروع، حيث وجدوا الرضيع داخل الغسالة وهو في حالة حرجة.

وتم نقل الطفل بسرعة إلى مستشفى جابر الأحمد، إلا أن الأطباء أعلنوا وفاته قبل أن يتمكنوا من إنقاذه بسبب الإصابات الخطيرة التي تعرض لها.

أما بالنسبة للعاملة المنزلية فقد ألقت السلطات الكويتية القبض عليها وفتحت تحقيقًا موسعًا لمعرفة دوافع ارتكاب هذه الجريمة البشعة. ولا تزال التحقيقات جارية لكشف التفاصيل الكاملة للحادثة التي هزت المجتمع الكويتي وأثارت موجة من الغضب والاستياء.