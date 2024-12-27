"عيد الميلاد بلبنان حسد العالم"... نادين ويلسون نجيم: ما حسّيت بفرحة

"عيد الميلاد بلبنان حسد العالم"... نادين ويلسون نجيم: ما حسّيت بفرحة

كتبت ملكة جمال لبنان السابقة نادين ويلسون نجيم منشوراً عبر حسابها على إكس، تحدّثت فيه عن عيد الميلاد في لبنان.



وجاء في المنشور: "إذا سألتني كيف كانت ليلة العيد هالسنة، بقلك منيحة. بس إذا سألتني أكتر، إذا فتت أعمق شوي، بقلك: ما حسّيت بفرحة. حسّيت الوقت عم يمرق بلا معنى حقيقي. حسّيت بظلم كبير وبحزن ما بينوصف. حسّيت كأنّا بمسرحية، وأنا عم شوف حالي من برّا لجوا، وعم شوف الأقنعة عم تتبدّل، واحد ورا التاني".



وأضافت نجيم في المنشور: "بقلك شفت الشوارع شبه فاضية، والزينة بعدها مخبّاية بالمستودعات. بقلك الأضوية بعدها مطفية، والبنايات بعدها بالأرض. بقلك الموتى ما اندفنوا بعد، والأحياء ما تصالحوا بعد. بقلك هيدا مش العيد اللي تخيّلتو بلبنان، مش هالعيد اللبناني الجميل".



ولفتت نجيم إلى أن "عيد الميلاد بلبنان حسد العالم، وما في شي يخلّيني صدّق العكس. عيد الميلاد بلبنان هو الدفا، هو الجمال، هو المحبة، هو السعادة، هو العدالة، وهو القداسة".



وختمت: "بدي، بتمنى، بهدي، وبصلي إنو نحط إيدنا بإيد بعض، نشتغل مع بعض، لنرجّع عيدنا اللبناني".