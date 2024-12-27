"اعتقدتُ أنها توفيت في حريق"... امرأة تعثر على ابنتها بطريقة غير متوقعة: ما القصة؟

تعرضت أم تُدعى لوزيدا كويفاس، والتي قيل لها إن ابنتها ديليمار المولودة حديثاً قد ماتت في حريق، لصدمة كبيرة بعدما رأتها في حفلة عيد ميلاد.وفي التفاصيل، اختطفت امرأة تُدعى كارولين كوريا، وهي ابنة عم زوج كويفاس، الطفلة وقامت بتربيتها وأطلقت عليها اسم عاليه هيرنانديز.وأخبرت السلطات أولياء أمر الطفلة أن الأخيرة توفيت بحريق اندلع في منزلهم بسبب سلك تمديد المدفأة في شهر كانون الأول من العام 1997.وتمسكت الأم باعتقادها أن ابنتها ما زالت على قيد الحياة بعدما هرعت إلى غرفتها لحظة اندلاع الحريق ووجدت سريرها فارغاً ونافذة غرفتها مفتوحة.وفي عام 2004، رأت كويفاس ديليمار في حفلة عيد ميلاد ولاحظت الشبه الكبير الموجود بينها وبين ابنتها، فقامت بسحب خصلة من شعرها للحصول على عينة من حمضها النووي.وألقت الشرطة القبض على كوريا بعد صدور نتائج الحمض النووي وحُكم عليها بالسجن لمدة تتراوح بين 9 أعوام وثلاثين عاماً.وبدورها، قالت ديليمار البالغة من العمر 26 عاماً الآن إن الناس اعتقدوا أنها اختُطفت، مضيفةً: "لم أعتقد أبداً أنني أشبه كوريا على الرغم من الشبه الكبير الموجود بيني وبين ابنتها".