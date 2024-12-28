لحماية خراف البحر الافريقية المهددة بالانقراض... هذا ما يقوم به باحث كاميروني

لحماية خراف البحر الافريقية المهددة بالانقراض... هذا ما يقوم به باحث كاميروني

منذ مشاهداته الأولى في بحيرة أوسا في الكاميرون، يناضل الدكتور في علم الأحياء البحرية أريستيد تاكوكام كاملا، لحماية خراف البحر الافريقية، وهو نوع غير معروف ومهدّد بالانقراض، يعيش في المياه العذبة للساحل الغربي للقارة.



وللحصول على فرصة مشاهدة هذه الثدييات البحرية، ينبغي الذهاب فجرا عندما تكون مياه البحيرة مسطحة كالمرآة.



وقبل أكثر من 10 سنوات، وعندما كان أريستيد تاكوكام كاملا لا يزال باحثا متدربا في جامعة دشانغ في الكاميرون، جذّف لمدة طويلة في البحيرة قبل رصده هذه الحيوانات البحرية.



ويقول العالم البالغ 39 سنة "كنت أتوقّع أن أراها كما تظهر في مقاطع الفيديو عبر يوتيوب: تقفز في المياه العذبة مثل الدلافين... هذه فكرة سريالية تماما"، يعود أصلها إلى منشورات مخصصة لخراف البحر في فلوريدا والتي تختلف كثيرا عن النوع الافريقي.



وبفضل الصيادين المحليين، تمكّن من رصد هذه الكائنات في المياه القاتمة لبحيرة أوسا التي تبلغ مساحتها 4500 هكتار، في متنزه طبيعي في جنوب غرب الكاميرون.



وأصبح خروف البحر الافريقي حيوانه "المفضل" وموضوع أطروحة الدكتوراه الخاصة به في جامعة فلوريدا. وبسبب نشاطه في هذا الخصوص، نال عام 2024 جائزة وايتلي، وهي أهم مكافأة في مجال حفظ التنوع البيولوجي.

- "غموض"-



بعد عودتها من رحلة استكشافية في بحيرة أوسا، تبدي الباحثة الأميركية سارة فارينيلي، تأثرها لأنها تمكنت من رؤية 5 خراف بحر افريقية، بينها أنثى مع صغيرها.



وفي حديث لوكالة "فرانس برس"، تقول المرأة الثلاثينية التي تدرس هذه الحيوانات في نيجيريا تحديدا "إنها ضخمة! ثمة أماكن معينة في افريقيا من المستحيل رؤيتها فيها".



ويمكن العثور عليها على الساحل الغربي لإفريقيا بين موريتانيا وأنغولا، لكنها "لم تخضع بشكل كبير للدراسة، ولا يزال يوجد غموض حولها"، على قول أريستيد تكوكام كاملا.



وهذه الحيوانات العاشبة البحرية الكبيرة التي تطلق عليها أحيانا تسمية "بقرة البحر" مدرجة في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.



ويعتبر الباحث الذي أسس منظمة "AMMCO" المعنية بحماية الثدييات البحرية في افريقيا أنّ هذا التصنيف "لا يتناسب مع الوضع الفعلي لهذا لنوع الذي يواجه الصيد الجائر".



وفي بحيرة أوسا، لا كائنات مفترسة أخرى غير الإنسان، قبل بضع سنوات، كان خروف البحر لا يزال يُقدَّم كطبق مع الصلصة في بلدة ديزانغوي التي تشتهر بالصيد.



ومع أنّ صيد خراف البحر بات محظورا اليوم وسُحب هذا الطبق من قوائم الطعام وشُيّد تمثال من الجبس الأزرق في القرية للاحتفاء بوجودها، لا تزال التهديدات قائمة.



وعلى إحدى الضفتين، يشير أريستيد إلى مصفاة زيت نخيل حرفية تتخلص من نفاياتها مباشرة في الماء وتلوّث البحيرة ويعبّر عن غضبه من وجود شبكة منتشرة على نطاق واسع لتعزيز صيدها.



ويشير أريستيد إلى أنّ هذا الأسلوب "قد يجعل خراف البحر الصغيرة تعلق في الشباك"، ما فتح نقاشا ساخنا مع صياد كان يجلس في زورقه ليردّ الرجل المسنّ "نحن مواطنون أصليون، نعتاش من هذا النشاط، وإذا أردتم فرض حظر، فعليكم أن تدفعوا لنا راتبا شهريا".

- "معركة بيولوجية" -

ليست العلاقة سهلة بين العلماء والمجتمعات المحلية المتعلقة بممارسات الصيد المتوارثة عن القدماء، لكنّ الكارثة قرّبت بين الطرفين.



وفي العام 2021، غطّى سالفينيا موليستا، وهو نبات غازي، نصف البحيرة وجعله غير صالح للعيش بالنسبة إلى الأسماك وخراف البحر وأطلق العلماء "معركة بيولوجية" باستخدام "سيرتوباغس سالفيني"، وهي حشرة مجهرية تتغذى فقط على سالفينيا، وطلبوا المساعدة من الصيادين.



وبعد 3 سنوات، اختفى النبات تقريبا ويقول تييري بوسامبو، وهو صياد من ديزانغي "في مرحلة ما، كان الوضع صعبا جدا"، مشيرا إلى ليال طويلة من دون أسماك.



ويشدد أريستيد تاكوكام كاملا على "علاقة ثقة" مع الصيادين ومن أجل ردع الصيد الجائر، يأمل في إنشاء مسار سياحة بيئية، وتشكّل هذه الخطوة "أولوية" لغيلبرت أوم ندجوكا، أمين متنزه دوالا إيديا الوطني، حتى "تصبح مختلف الجهات المعنية متحالفة من أجل الحفاظ على البيئة".