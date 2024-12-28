الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
8
o
الجنوب
15
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
8
o
الجنوب
15
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لحماية خراف البحر الافريقية المهددة بالانقراض... هذا ما يقوم به باحث كاميروني
منوعات
2024-12-28 | 04:25
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
لحماية خراف البحر الافريقية المهددة بالانقراض... هذا ما يقوم به باحث كاميروني
لحماية خراف البحر الافريقية المهددة بالانقراض... هذا ما يقوم به باحث كاميروني
منذ مشاهداته الأولى في بحيرة أوسا في الكاميرون، يناضل الدكتور في علم الأحياء البحرية أريستيد تاكوكام كاملا، لحماية خراف البحر الافريقية، وهو نوع غير معروف ومهدّد بالانقراض، يعيش في المياه العذبة للساحل الغربي للقارة.
وللحصول على فرصة مشاهدة هذه الثدييات البحرية، ينبغي الذهاب فجرا عندما تكون مياه البحيرة مسطحة كالمرآة.
وقبل أكثر من 10 سنوات، وعندما كان أريستيد تاكوكام كاملا لا يزال باحثا متدربا في جامعة دشانغ في الكاميرون، جذّف لمدة طويلة في البحيرة قبل رصده هذه الحيوانات البحرية.
ويقول العالم البالغ 39 سنة "كنت أتوقّع أن أراها كما تظهر في مقاطع الفيديو عبر يوتيوب: تقفز في المياه العذبة مثل الدلافين... هذه فكرة سريالية تماما"، يعود أصلها إلى منشورات مخصصة لخراف البحر في فلوريدا والتي تختلف كثيرا عن النوع الافريقي.
وبفضل الصيادين المحليين، تمكّن من رصد هذه الكائنات في المياه القاتمة لبحيرة أوسا التي تبلغ مساحتها 4500 هكتار، في متنزه طبيعي في جنوب غرب الكاميرون.
وأصبح خروف البحر الافريقي حيوانه "المفضل" وموضوع أطروحة الدكتوراه الخاصة به في جامعة فلوريدا. وبسبب نشاطه في هذا الخصوص، نال عام 2024 جائزة وايتلي، وهي أهم مكافأة في مجال حفظ التنوع البيولوجي.
- "غموض"-
بعد عودتها من رحلة استكشافية في بحيرة أوسا، تبدي الباحثة الأميركية سارة فارينيلي، تأثرها لأنها تمكنت من رؤية 5 خراف بحر افريقية، بينها أنثى مع صغيرها.
وفي حديث لوكالة "فرانس برس"، تقول المرأة الثلاثينية التي تدرس هذه الحيوانات في نيجيريا تحديدا "إنها ضخمة! ثمة أماكن معينة في افريقيا من المستحيل رؤيتها فيها".
ويمكن العثور عليها على الساحل الغربي لإفريقيا بين موريتانيا وأنغولا، لكنها "لم تخضع بشكل كبير للدراسة، ولا يزال يوجد غموض حولها"، على قول أريستيد تكوكام كاملا.
وهذه الحيوانات العاشبة البحرية الكبيرة التي تطلق عليها أحيانا تسمية "بقرة البحر" مدرجة في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.
ويعتبر الباحث الذي أسس منظمة "AMMCO" المعنية بحماية الثدييات البحرية في افريقيا أنّ هذا التصنيف "لا يتناسب مع الوضع الفعلي لهذا لنوع الذي يواجه الصيد الجائر".
وفي بحيرة أوسا، لا كائنات مفترسة أخرى غير الإنسان، قبل بضع سنوات، كان خروف البحر لا يزال يُقدَّم كطبق مع الصلصة في بلدة ديزانغوي التي تشتهر بالصيد.
ومع أنّ صيد خراف البحر بات محظورا اليوم وسُحب هذا الطبق من قوائم الطعام وشُيّد تمثال من الجبس الأزرق في القرية للاحتفاء بوجودها، لا تزال التهديدات قائمة.
وعلى إحدى الضفتين، يشير أريستيد إلى مصفاة زيت نخيل حرفية تتخلص من نفاياتها مباشرة في الماء وتلوّث البحيرة ويعبّر عن غضبه من وجود شبكة منتشرة على نطاق واسع لتعزيز صيدها.
ويشير أريستيد إلى أنّ هذا الأسلوب "قد يجعل خراف البحر الصغيرة تعلق في الشباك"، ما فتح نقاشا ساخنا مع صياد كان يجلس في زورقه ليردّ الرجل المسنّ "نحن مواطنون أصليون، نعتاش من هذا النشاط، وإذا أردتم فرض حظر، فعليكم أن تدفعوا لنا راتبا شهريا".
- "معركة بيولوجية" -
ليست العلاقة سهلة بين العلماء والمجتمعات المحلية المتعلقة بممارسات الصيد المتوارثة عن القدماء، لكنّ الكارثة قرّبت بين الطرفين.
وفي العام 2021، غطّى سالفينيا موليستا، وهو نبات غازي، نصف البحيرة وجعله غير صالح للعيش بالنسبة إلى الأسماك وخراف البحر وأطلق العلماء "معركة بيولوجية" باستخدام "سيرتوباغس سالفيني"، وهي حشرة مجهرية تتغذى فقط على سالفينيا، وطلبوا المساعدة من الصيادين.
وبعد 3 سنوات، اختفى النبات تقريبا ويقول تييري بوسامبو، وهو صياد من ديزانغي "في مرحلة ما، كان الوضع صعبا جدا"، مشيرا إلى ليال طويلة من دون أسماك.
ويشدد أريستيد تاكوكام كاملا على "علاقة ثقة" مع الصيادين ومن أجل ردع الصيد الجائر، يأمل في إنشاء مسار سياحة بيئية، وتشكّل هذه الخطوة "أولوية" لغيلبرت أوم ندجوكا، أمين متنزه دوالا إيديا الوطني، حتى "تصبح مختلف الجهات المعنية متحالفة من أجل الحفاظ على البيئة".
آخر الأخبار
منوعات
البحر
الافريقية
المهددة
بالانقراض...
كاميروني
"اعتقدتُ أنها توفيت في حريق"... امرأة تعثر على ابنتها بطريقة غير متوقعة: ما القصة؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-11-03
حمية للـLBCI: ميقاتي يقوم باتصالاته لتحييد المعابر البرية والبحرية من الاعتداءات الاسرائيلية
آخر الأخبار
2024-11-03
حمية للـLBCI: ميقاتي يقوم باتصالاته لتحييد المعابر البرية والبحرية من الاعتداءات الاسرائيلية
0
أخبار دولية
09:50
سلوفاكيا تؤكد استعدادها لاستضافة مباحثات سلام بشأن أوكرانيا
أخبار دولية
09:50
سلوفاكيا تؤكد استعدادها لاستضافة مباحثات سلام بشأن أوكرانيا
0
آخر الأخبار
08:47
سلوفاكيا تؤكد استعدادها لاستضافة مباحثات سلام بشأن أوكرانيا
آخر الأخبار
08:47
سلوفاكيا تؤكد استعدادها لاستضافة مباحثات سلام بشأن أوكرانيا
0
أمن وقضاء
2024-12-27
أرديل: المدنيون يجب أن يتمتعوا بالحماية ونرفض أي أعمال تؤذيهم
أمن وقضاء
2024-12-27
أرديل: المدنيون يجب أن يتمتعوا بالحماية ونرفض أي أعمال تؤذيهم
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
13:30
"اعتقدتُ أنها توفيت في حريق"... امرأة تعثر على ابنتها بطريقة غير متوقعة: ما القصة؟
منوعات
13:30
"اعتقدتُ أنها توفيت في حريق"... امرأة تعثر على ابنتها بطريقة غير متوقعة: ما القصة؟
0
منوعات
12:00
"عيد الميلاد بلبنان حسد العالم"... نادين ويلسون نجيم: ما حسّيت بفرحة
منوعات
12:00
"عيد الميلاد بلبنان حسد العالم"... نادين ويلسون نجيم: ما حسّيت بفرحة
0
منوعات
09:39
خبر مُفجع هز العالم العربي.. مقتل رضيع على يد العاملة المنزلية بأشنع الطرق
منوعات
09:39
خبر مُفجع هز العالم العربي.. مقتل رضيع على يد العاملة المنزلية بأشنع الطرق
0
منوعات
2024-12-26
لمكافحة تلوث الهواء في سيراليون... هذا ما ابتكره شاب باستخدام مواد معاد تدويرها
منوعات
2024-12-26
لمكافحة تلوث الهواء في سيراليون... هذا ما ابتكره شاب باستخدام مواد معاد تدويرها
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-09-02
وضع يده على "مؤخرتها" خلال عطلة على اليخت... هل تزوج كريستيانو وجورجينا سرا؟ (صور)
منوعات
2024-09-02
وضع يده على "مؤخرتها" خلال عطلة على اليخت... هل تزوج كريستيانو وجورجينا سرا؟ (صور)
0
فنّ
2024-12-21
شارل مكريس: فنان متعدد المواهب يتألق في "الموريكس دور" بإبداعاته الفنية
فنّ
2024-12-21
شارل مكريس: فنان متعدد المواهب يتألق في "الموريكس دور" بإبداعاته الفنية
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-12-26
للراغبين بزيارة سوريا… إليكم الإجراءات
تقارير نشرة الاخبار
2024-12-26
للراغبين بزيارة سوريا… إليكم الإجراءات
0
آخر الأخبار
17:01
بوليتيكو عن نائبة لمستشار الأمن القومي الأمريكي: قراصنة صينيون وصلوا لشبكات اتصالات أميركية في اختراق واسع
آخر الأخبار
17:01
بوليتيكو عن نائبة لمستشار الأمن القومي الأمريكي: قراصنة صينيون وصلوا لشبكات اتصالات أميركية في اختراق واسع
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:32
بعد كلام بشأن استعداد تل أبيب استهداف قادة الحوثيين.... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
16:32
بعد كلام بشأن استعداد تل أبيب استهداف قادة الحوثيين.... اليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
15:15
تيمور جنبلاط: إن شاء الله قيام سوريا دولة تحترم كل السوريين وتحترم لبنان وسيادته
أخبار لبنان
15:15
تيمور جنبلاط: إن شاء الله قيام سوريا دولة تحترم كل السوريين وتحترم لبنان وسيادته
0
أخبار دولية
14:48
انفجار سيارة مفخخة أمام المسجد الكبير وسط مدينة منبج شرقي حلب
أخبار دولية
14:48
انفجار سيارة مفخخة أمام المسجد الكبير وسط مدينة منبج شرقي حلب
0
رياضة
14:19
النادي اللبناني للسيارات والسياحة يوزّع جوائزه على أبطال رياضة السيارات لموسم ٢٠٢٤
رياضة
14:19
النادي اللبناني للسيارات والسياحة يوزّع جوائزه على أبطال رياضة السيارات لموسم ٢٠٢٤
0
رياضة
13:51
٣ ميداليات ملوّنة للبنان ضمن بطولة آسيا للناشئين في البادل
رياضة
13:51
٣ ميداليات ملوّنة للبنان ضمن بطولة آسيا للناشئين في البادل
0
حال الطقس
13:43
لقطات توثّق العاصفة الثلجية التي ضربت اعالي جبيل
حال الطقس
13:43
لقطات توثّق العاصفة الثلجية التي ضربت اعالي جبيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
مئوية منصور الرحباني تفتح افقًا جديدًا لعالم من الفن الحديث والتراثي
تقارير نشرة الاخبار
13:39
مئوية منصور الرحباني تفتح افقًا جديدًا لعالم من الفن الحديث والتراثي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
إليكم السر الحقيقي لزيادة مبيعاتكم في رأس السنة بعد تجربة أميركية
تقارير نشرة الاخبار
13:37
إليكم السر الحقيقي لزيادة مبيعاتكم في رأس السنة بعد تجربة أميركية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
تفاصيل زيارة قائد الجيش الى السعودية
تقارير نشرة الاخبار
13:29
تفاصيل زيارة قائد الجيش الى السعودية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
07:34
بعد كلام محافظ دمشق بشأن علاقات سلمية مع اسرائيل... هذا ما قاله المكتب الإعلامي للإدارة السياسية السورية للـLBCI
خبر عاجل
07:34
بعد كلام محافظ دمشق بشأن علاقات سلمية مع اسرائيل... هذا ما قاله المكتب الإعلامي للإدارة السياسية السورية للـLBCI
2
اقتصاد
09:15
اليكم تسعيرة المولدات الخاصة في شهر كانون الاول...
اقتصاد
09:15
اليكم تسعيرة المولدات الخاصة في شهر كانون الاول...
3
خبر عاجل
09:36
قوى الأمن: "المائة دولار" ذات النموذج القديم لا تزال قيد التّداول
خبر عاجل
09:36
قوى الأمن: "المائة دولار" ذات النموذج القديم لا تزال قيد التّداول
4
أخبار دولية
13:01
محافظ دمشق الجديد يوضح للـLBCI ما قصده في كلامه: لم اتطرق ابدا الى السلام مع اسرائيل... وهذا ما قصدته
أخبار دولية
13:01
محافظ دمشق الجديد يوضح للـLBCI ما قصده في كلامه: لم اتطرق ابدا الى السلام مع اسرائيل... وهذا ما قصدته
5
منوعات
09:39
خبر مُفجع هز العالم العربي.. مقتل رضيع على يد العاملة المنزلية بأشنع الطرق
منوعات
09:39
خبر مُفجع هز العالم العربي.. مقتل رضيع على يد العاملة المنزلية بأشنع الطرق
6
فنّ
08:40
بعد هروبه... القبض على مغني شهير في مصر: وهذه التفاصيل
فنّ
08:40
بعد هروبه... القبض على مغني شهير في مصر: وهذه التفاصيل
7
أمن وقضاء
09:21
بعد توقيفهما في المطار... الامن العام يواصل التحقيقات مع زوجة دريد رفعت الأسد وابنتها
أمن وقضاء
09:21
بعد توقيفهما في المطار... الامن العام يواصل التحقيقات مع زوجة دريد رفعت الأسد وابنتها
8
أخبار دولية
14:48
انفجار سيارة مفخخة أمام المسجد الكبير وسط مدينة منبج شرقي حلب
أخبار دولية
14:48
انفجار سيارة مفخخة أمام المسجد الكبير وسط مدينة منبج شرقي حلب
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More