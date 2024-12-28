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اليونسكو تدرج أغنية شعبية من البوسنة والهرسك على قائمة التراث الثقافي غير المادي
منوعات
2024-12-28 | 07:53
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اليونسكو تدرج أغنية شعبية من البوسنة والهرسك على قائمة التراث الثقافي غير المادي
اليونسكو تدرج أغنية شعبية من البوسنة والهرسك على قائمة التراث الثقافي غير المادي
يؤدي الفنان الشعبي إنيس سلمان أغنية "سيفدالينكا" كل يوم جمعة، وهي شكل قديم من أغاني الحب في البوسنة والهرسك وأدرجتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة أو الـ"يونسكو" هذا الشهر على قائمة التراث الثقافي غير المادي.
وغالبا ما يشار إلى الأغنية باسم "بلوز البلقان"، وهي أغنية حب حزينة يعود تاريخها إلى القرن السادس عشر وتمزج بين الشعر الشفوي باللغة السلافية الجنوبية وموسيقى الإمبراطورية العثمانية.
ويُعتبر سلمان من الموسيقيين القلائل الذين يحافظون على بقاء التقاليد القديمة كما قال قبل إحدى حفلاته "أعزف وأغني سيفدالينكا منذ أن كان عمري 14 عاما".
وانتقلت سيفدالينكا، التي غالبا ما تغنى من دون موسيقى أو بآلات تقليدية مثل العود، من جيل إلى جيل عن طريق الغناء في التجمعات العائلية.
ونالت الأغنية شهرة عالمية في السنوات القليلة الماضية بعدما قام عدد قليل من الموسيقيين الشبان بتقديمها بشكل حديث، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".
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