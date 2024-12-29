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وفاة الكاتب والصحافي الفرنسي أوليفييه تود عن 95 عاما... إليكم أبرز أعماله

منوعات
2024-12-29 | 04:17
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وفاة الكاتب والصحافي الفرنسي أوليفييه تود عن 95 عاما... إليكم أبرز أعماله
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وفاة الكاتب والصحافي الفرنسي أوليفييه تود عن 95 عاما... إليكم أبرز أعماله

أعلن المؤرخ وعالم الديموغرافيا إيمانويل تود إن والده الصحافي والكاتب الفرنسي أوليفييه تود، مؤلف كتاب سيرة ذاتية شهير لألبير كامو، توفي ليل الجمعة السبت عن 95 عاما.
 
وتعاون أوليفييه تود المولود عام 1929 في نويي سور سين بالقرب من باريس، في الستينات والسبعينات مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ومجلة "لونوفيل أوبسرفاتور"، وغطى حينها الحرب في فيتنام قبل أن ينضم عام 1977 إلى مجلة "ليكسبريس" التي أصبح نائب رئيس التحرير فيها.
 
وهو أيضا مؤلف الكثير من السير الذاتية، لا سيما للمغني البلجيكي جاك بريل (1984)، ولألبير كامو، وهو العمل الذي فاز بجائزة شبكة التلفزيون الفرنسي العامة ("فرانس تلفزيون") الأدبية عام 1996 وجائزة "ميموريال"، وجائزة أجاكسيو الأدبية الكبرى، وأيضا جائزة أندريه مالرو (2001).
 
وعلق الصحافي برنار غيتا، الفائز بجائزة ألبير لوندر الصحافية والذي كان مقربا من العائلة، السبت عبر منصة X قائلا: "لقد مات أوليفييه تود. كان مثالا أعلى وبمثابة عمّ بالنسبة لي، لكن الصحافة هي التي تعيش حالة حداد".
 
وكالة فرانس برس

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