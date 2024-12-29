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لم تفوت مأدبة عيد الميلاد... عشرينية أنجبت طفلة ثمّ توجهت إلى وجبة العشاء الاحتفالية! (صور)

منوعات
2024-12-29 | 07:21
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لم تفوت مأدبة عيد الميلاد... عشرينية أنجبت طفلة ثمّ توجهت إلى وجبة العشاء الاحتفالية! (صور)
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لم تفوت مأدبة عيد الميلاد... عشرينية أنجبت طفلة ثمّ توجهت إلى وجبة العشاء الاحتفالية! (صور)

شهد يوم عيد الميلاد هذا العام مناسبة مزدوجة السعادة بالنسبة لأنجيل موسغروف، البالغة من العمر 20 عامًا، التي استقبلت طفلتها الأولى في صباح 25 كانون الأول، وعادت إلى منزلها في نفس اليوم لتشارك عائلتها وجبة العشاء الاحتفالية.

وولدت الطفلة إلسي في مستشفى ويست سوفولك في بوري سانت إدموندز ببريطانيا، الساعة 3:07 صباحًا، بوزن صحي بلغ 7 أرطال و15 أونصة. بعد ساعات قليلة، كانت والدتها في طريقها إلى المنزل لحضور مأدبة عيد الميلاد.

وصفت أنجيل هذه التجربة بأنها "استثنائية ومليئة بالمشاعر"، مشيرةً إلى أنه كان أفضل عشاء عيد ميلاد تناولته في حياتها، خاصة بعد أيام طويلة من المخاض والانتظار.

وأضافت: "لقد بدأت الانقباضات ظهر الاثنين ودخلت في المخاض بعد أكثر من 24 ساعة. كانت ليلة عيد الميلاد مليئة بالأحداث، لكن رؤية إلسي في صباح اليوم التالي كان شعورًا لا يوصف".

رغم التعب والإرهاق، أكدت أنجيل أن العودة إلى المنزل بعد الولادة في نفس اليوم كان شعورًا غريبًا ولكنه مليء بالسلام، خاصة مع وجود وليمة عيد الميلاد في انتظارها.

إلسي، التي حملت اسمها تيمّنًا بجدة والدها، كانت الهدية المثالية لعيد الميلاد، بحسب ما قالته والدتها، التي تحتفل أيضًا بعيد ميلادها في 16 كانون الأول.

 
 

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