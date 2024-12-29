"أعجوبة عيد الميلاد"... كلب مفقود يعود لعائلته عشية العيد (فيديو)

عاشت عائلة من فلوريدا لحظة مؤثرة عشية عيد الميلاد عندما عادت كلبتهم المفقودة، أثينا، بعد تسعة أيام من غيابها، في مفاجأة أبهجت الجميع.

اختفت أثينا، الكلبة من نوع "الراعي الألماني" (أي German Shepherd) البالغة من العمر أربع سنوات، في 15 كانون الأول، مما دفع عائلتها لبدء عملية بحث مكثفة.

وفي 24 كانون الأول، عند الساعة 2:30 صباحًا، سُمع طرق على الباب ورنين جرسه. قال مالكها، بروك كومر: "نظرت إلى الكاميرا ورأيت أثينا تخدش الباب وكأنها تقول: 'لقد عدت'".

تسارعت أجواء الفرح في المنزل، خاصة مع أطفال كومر الأربعة الذين لم يتمالكوا حماسهم بعد لقاء أثينا. كانت العائلة قد بذلت جهودًا كبيرة خلال فترة غيابها، شملت نشر منشورات، مراجعة تسجيلات الكاميرات، والبحث لساعات بمساعدة أفراد المجتمع المحلي.

عند عودتها، لم تستطع أثينا كبح مشاعرها وبدأت بالنباح والعواء بسعادة.

بالنسبة للعائلة، كانت عودة أثينا أفضل هدية عيد ميلاد يمكن أن يتمنوها، حيث شاركتهم فرحة العيد بعد أيام من القلق والبحث.