بعد ارتكابه جريمة قتل مروعة... مراهق صيني يواجه عقوبة السجن مدى الحياة وهذه التفاصيل

بعد ارتكابه جريمة قتل مروعة... مراهق صيني يواجه عقوبة السجن مدى الحياة وهذه التفاصيل

أصدرت الصين الاثنين حكما بالسجن مدى الحياة على مراهق بتهمة قتل زميله، في قضية صدمت البلاد وفتحت جدلا حول مشكلات الانحراف لدى الأحداث.



وفي التفاصيل، اتُهم 3 مشتبه بهم، جميعهم تحت سن 14 عاما وقت ارتكاب الجريمة، في نيسان الفائت بارتكاب مضايقات في حق صديقهم، وهو صبي يبلغ 13 عاما يُدعى وانغ، لفترة طويلة قبل قتله بمجرفة ودفن جثته في دفيئة زراعية مهجورة.



وأثارت تفاصيل الجريمة المروعة، ولا سيما لجهة تنظيمها المحكم من المراهقين، تأثرا كبيرا في البلاد وفتحت النقاش حول الرد القضائي اللازم على جرائم الأحداث.



وقد أُدين أحد المراهقين، واسمه تشانغ، بتهمة القتل العمد وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة، وفق ما ذكرت محكمة في مقاطعة خبي بشمال الصين الاثنين، وحُكم على شريكه، لي، بالسجن لمدة 12 سنة.



ولم تصدر المحكمة حكم إدانة جنائية بحق المراهق الثالث نظرا لتورطه الذي اعتُبر محدودا في الجريمة، ولكنه سيقضي عقوبة التعليم الإصلاحي.



وفي عام 2021، سمحت الصين بتخفيض سن المسؤولية الجنائية من 14 إلى 12 عاما في "الحالات الخاصة"، مثل جرائم القتل التي تُنفَّذ بوسائل "وحشية للغاية".



وهذه القضية من بين القضايا الأولى التي خفّضت فيها المحكمة هذا الحد الأدنى بالفعل.



وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن طريقة القتل كانت "وحشية بشكل خاص"، و"ظروفها شنيعة بشكل خاص".



وبموجب القانون الصيني، يعاقب الضالعون في جرائم القتل بالسجن أو بعقوبة الإعدام، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وتعتبر منظمة العفو الدولية غير الحكومية أنه "من المؤكد" أن الصين هي الدولة التي تعدم أكبر عدد من المدانين كل عام، متقدمة على إيران والمملكة العربية السعودية.