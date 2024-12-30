0min

2024 كانت سنة مليانة أحداث غيّرت العالم ولبنان... أحداث رسمت ملامح المستقبل! (فيديو)

2024 كانت سنة مليانة أحداث غيّرت العالم ولبنان... أحداث رسمت ملامح المستقبل! (فيديو)

2024 كانت سنة مليانة أحداث غيّرت العالم ولبنان... أحداث رسمت ملامح المستقبل! شو هي اللحظات اللي تركت بصمتها وما بتنسوها؟ صوتوا لأهم 5 أحداث بالنسبة إلكن وخلّونا نعرف رأيكن! https://www.lbcgroup.tv/2024Survey