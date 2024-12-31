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بعد وفاة 3 مراهقين بسبب تحديات رائجة على تيك توك... فنزويلا تفرض على المنصة غرامة بقيمة 10 ملايين دولار
منوعات
2024-12-31 | 04:30
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بعد وفاة 3 مراهقين بسبب تحديات رائجة على تيك توك... فنزويلا تفرض على المنصة غرامة بقيمة 10 ملايين دولار
فرضت فنزويلا الاثنين غرامة مقدارها عشرة ملايين دولار على منصة تيك توك بسبب "إهمالها" في السيطرة على تحديات رائجة عبر الإنترنت، بعد وفاة ثلاثة مراهقين فنزويليين خاضوا تحدّيا خطرا انتشر عبر المنصة الصينية.
وقالت القاضية تانيا داميليو إن المحكمة العليا في فنزويلا أمرت تيك توك بدفع الغرامة خلال الأيام الثمانية المقبلة "نظرا إلى إهمالها في عدم تنفيذ الإجراءات اللازمة والمناسبة لمنع نشر محتوى يتضمّن تحديات رائجة عبر الانترنت".
وفي 21 تشرين الثاني، وافقت المحكمة العليا على النظر في هذه القضية، بعد وفاة ثلاثة مراهقين وتسمّم 200 آخرين في مدارس عدة في البلاد، بعد استنشاق مواد كيميائية يتم الترويج لها ضمن تحديات منتشرة عبر الانترنت.
وقالت القاضية "مع الغرامة المفروضة، ستنشئ الدولة الفنزويلية صندوقا لضحايا تيك توك، بهدف التعويض عن الأضرار النفسية والعاطفية والجسدية التي لحقت بالمستخدمين، خصوصا إذا كانوا أطفالا أو مراهقين".
وفي نهاية تشرين الثاني الفائت، تحدّث الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن استدعاء ممثلي تيك توك إلى المحكمة بعد وفاة الأشخاص الثلاثة الذين نفذوا هذه التحديات الخطرة.
ومنصة تيك توك مُستهدفة في بلدان كثيرة مثل الولايات المتحدة حيث يستخدمها أكثر من 170 مليون مستخدم. وتشتبه السلطات في أن هذا التطبيق يهدف إلى التجسس على الأميركيين وجمع معلومات شخصية عنهم، وانّه يخدم الدعاية الصينية، وتنفي تيك توك هذه الاتهامات.
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