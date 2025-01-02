إيلون ماسك وترامب يحتفلان بليلة رأس السنة في أجواء رقص وغناء (فيديو)

احتفل إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا"، بليلة رأس السنة الجديدة في منتجع مارالاغو الخاص بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في فلوريدا.

ووفق موقع "The Economic Times"، فقد ظهر في مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي ماسك مرتديًا بدلة سوداء، بينما كان يرقص حاملًا ابنه على كتفيه. كما ظهر ترامب، مرتديًا بدلة سوداء أيضًا، وهو يتفاعل مع الضيوف ممسكًا بهاتفه، مما أبرز المكانة الاجتماعية والسياسية لمنتجع مارالاغو في أنشطة ترامب.

ونشر المعلق الأميركي بيني جونسون الفيديو على منصة "X" (تويتر سابقًا)، مع تعليق يقول: "الرئيس ترامب وإيلون ماسك وابن ماسك يحتفلون بليلة رأس السنة معًا في مارالاغو".

وأثار الفيديو ردود فعل متباينة عبر الإنترنت، حيث أشاد بعض المستخدمين بالمشهد ووصفه أحدهم بأنه "رائع أن نرى هؤلاء الأبطال المميزين يحتفلون معًا بالعام الجديد"، بينما تساءل آخر: "أين بقية أطفال إيلون؟".

وفي فيديو آخر، ظهرت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس السابق، وهي ترقص وتغني مع ترامب خلال الاحتفال بأغنية "YMCA" الشهيرة لفرقة "Village People"، وفق موقع "The Times of India".

ونشر دونالد ترامب جونيور، نجل ترامب، مقطع فيديو عبر إنستغرام مع تعليق يقول: "من الممتع البقاء في جمعية الشبان المسيحيين! سنة جديدة سعيدة للجميع!". وأظهر الفيديو ترامب وميلانيا وهما يستمتعان بالأجواء الاحتفالية، حيث قام ترامب بتحريك ذراعيه بخفة وتمايل في مكانه، بينما رفعت ميلانيا يديها بحركة عفوية، متألقة بثوب أسود أنيق.

🚨President Trump, Elon Musk, and Musk’s son X are celebrating New Year’s Eve together at Mar-a-Lago.



pic.twitter.com/ZqIesrDoMG — Benny Johnson (@bennyjohnson) January 1, 2025