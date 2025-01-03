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غابة الأمازون البرازيلية سجلت في 2024 أكبر عدد من الحرائق منذ 17 عاما

منوعات
2025-01-03 | 02:46
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غابة الأمازون البرازيلية سجلت في 2024 أكبر عدد من الحرائق منذ 17 عاما
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غابة الأمازون البرازيلية سجلت في 2024 أكبر عدد من الحرائق منذ 17 عاما

غابة الأمازون البرازيلية سجلت في 2024 أكبر عدد من الحرائق منذ 17 عاما

شهدت غابات الأمازون البرازيلية عام 2024 عددا قياسيا من الحرائق خلال 17 عاما، بعد موجات جفاف استمرت لأشهر عدة، وفق ما كشفته السلطات البرازيلية.

وبحسب المعهد الوطني البرازيلي لأبحاث الفضاء، كشفت صور الأقمار الاصطناعية عن عن 140328 حريقا في عام 2024، أي أكثر بنسبة 42% من عددها عام 2023، وهو رقم قياسي منذ عام 2007 لكن المساحة الإجمالية المتضررة من إزالة الغابات قد تكون الأدنى منذ سنوات.

وفي بداية تشرين الثاني، أشار المعهد الوطني لأبحاث الفضاء إلى أن إزالة الغابات في المنطقة بين نهاية آب 2023 ونهاية آب 2024 قد انخفضت بأكثر من 30%، وكانت عند أدنى مستوى لها منذ 9 سنوات.

وقد جعل الرئيس البرازيلي لولا الحفاظ على منطقة الأمازون أولوية بالنسبة لحكومة بلاده التي ستستضيف مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب30" في مدينة بيليم بالأمازون في تشرين الثاني المقبل.

وبحسب مرصد "كوبرنيكوس" الأوروبي لمراقبة المناخ، فإن حرائق الغابات في أميركا الجنوبية تفاقمت بشكل خاص بسبب الجفاف الشديد.

وغطت أعمدة الدخان الكثيفة في بعض الأحيان مدنا كبيرة مثل برازيليا وريو دي جانيرو وساو باولو، ما أدى إلى تلوث خانق لأسابيع، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وتتأثر منطقة الأمازون بالجفاف منذ منتصف عام 2023، بسبب تغير المناخ الناجم عن النشاط البشري وظاهرة "ال نينيو" المناخية.

وفي حين ساهم الجفاف في تأجيج موجة الحرائق، يقول الخبراء إن معظم الحرائق اندلعت عمدا لتطهير الأراضي للأغراض الزراعية.

ويحذر العلماء من أن استمرار إزالة الغابات سيضع منطقة الأمازون على طريق انبعاث كميات من الكربون تفوق تلك التي تمتصها، ما يؤدي إلى تسريع تغير المناخ.

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