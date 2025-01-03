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o
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o
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"الحلقة الكبرى"... هيكل خشبي يرمز لوحدة اليابان لمناسبة "إكسبو أوساكا 2025"
منوعات
2025-01-03 | 03:29
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"الحلقة الكبرى"... هيكل خشبي يرمز لوحدة اليابان لمناسبة "إكسبو أوساكا 2025"
"الحلقة الكبرى"... هيكل خشبي يرمز لوحدة اليابان لمناسبة "إكسبو أوساكا 2025"
شاء الياباني سو فوجيموتو أن تكون "الحلقة الكبرى" التي صممها لمعرض "إكسبو أوساكا الدولي 2025"، وهي عبارة عن هيكل خشبي ضخم سيكون الرمز البصري للحدث، بمثابة تحية للتاريخ المعماري لبلاده ورمزا للوحدة.
هذا الهيكل اللافت البالغ محيطه كيلومترين، سيحيط بالعشرات من الأجنحة الوطنية في الفترة ما بين 13 نيسان و13 تشرين الثاني، خلال هذا المعرض العالمي الذي سيكون موضوعه "تصميم مجتمع المستقبل، تخيّل حياتنا الغد".
ويقول فوجيميتو في مقابلة مع وكالة فرانس برس تحت الهيكل المهيب للحلقة الكبرى إن المعرض الذي يسمح كل خمس سنوات للدول المشاركة باستعراض قدراتها التكنولوجية والثقافية لمدة ستة أشهر، يشكل "فرصة جميلة وثمينة حقا تلتقي فيها الكثير من الثقافات المختلفة".
ويضيف فوجيميتو "تجتمع بلدان كثيرة معا في مكان واحد لإيجاد التنوع والوحدة"، في ظل استمرار الصراعات في مناطق عدة حول العالم، خصوصا في الشرق الأوسط وأوكرانيا.
ولهذا المشروع، اختار المهندس المعماري الشهير البالغ 53 عاما "أبسط شكل، وهو الدائرة" وقد استُخدمت في إنشاء الموقع تقنيات تجميع تقليدية للأعمدة الخشبية مستوحاة من المنصة المرتفعة لمعبد كيوميزو بالقرب من كيوتو.
ويفتخر فوجيموتو بأن المعرض يمثل "فرصة رائعة لإظهار تاريخ اليابان العريق" في تصميم المباني الخشبية ويتشكل التصميم من خشب الأرز الياباني وخشب الهينوكي، بالإضافة إلى خشب الأرز الأحمر الأوروبي الذي يتسم بقوّة أكبر، مع تعزيزها بالمعدن لجعلها مقاومة للزلازل.
وتدعم العوارض الخشبية السقف المائل الذي يبلغ ارتفاعه في أعلى نقطة 20 مترا، لحماية الزوار من الشمس أو المطر ويشكّل السطح أيضا ما يشبه "الممشى" مع بإطلالة خلابة على أوساكا وخليجها من هذه الجزيرة التي أُنشئت اصطناعيا لهذه المناسبة عند المدخل البحري للمدينة.
- قيمة أعمق من الميزانية -
التحدي الأكثر تعقيدا الذي واجه معرض "إكسبو أوساكا الدولي 2025" ليس بالضرورة معماريا.
ويواجه المنظمون، الذين يكافحون من أجل توليد الحماس للحدث، تباطؤا في مبيعات التذاكر ومخاوف عامة بشأن كلفته الباهظة.
وبيعت 7,4 ملايين تذكرة فقط في عام 2024، ما يشكل نصف العدد الذي كان يرمي لبلوغه المنظمون الذين يعوّلون على استقطاب 28 مليون زائر.
وفي الوقت نفسه، أدى التضخم ونقص العمالة في اليابان إلى ارتفاع إجمالي ميزانية البناء بنسبة 27% مقارنة بتقديرات عام 2020، إلى حوالى 1,5 مليار دولار.
ويقول فوجيموتو إن الزيادة في الميزانية ترجع جزئيا إلى ارتفاع الأسعار المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، "وهو ما لم يكن لأحد أن يتوقعه" في ذلك الوقت.
كما يرى أن "الحلقة الكبرى" لها قيمة أعمق من تكلفتها البالغة حوالى 220 مليون دولار ويقول إن استخدام الخشب يستحضر "الدورة الجميلة" للأشجار التي تمتص ثاني أكسيد الكربون، وهو خيار مستدام.
ولكن البعض يشكك في حقيقة الطبيعة المتجددة للحلقة الكبرى. وفي كانون الأول، ذكرت صحيفة "يوميوري شيمبون" اليابانية أنه سيتم إعادة استخدام 12,5% فقط من الهيكل الموقت بعد انتهاء المعرض، مقارنة بنسبة 25% المخطط لها في البداية.
- "يفوق الخيال" -
صنع فوجيموتو اسما لنفسه بالفعل في مدينة مونبيلييه الفرنسية من خلال المشاركة في تطوير "الشجرة البيضاء"، وهو برج ضخم متعدد الأغراض. كما صمم هيكلا شبكيا أبيض للجناح الموقت لمعرض سيربنتين في لندن عام 2013.
أثناء نشأته في جزيرة هوكايدو الشمالية الغنية بالثروة الحرجية، أدرك فوجيموتو أهمية "العلاقة الرائعة بين الطبيعة والهندسة المعمارية والناس".
متأثرا بوالده الذي كان طبيبا هاويا للرسم والنحت في أوقات فراغه، كان فوجيموتو يهوى الأعمال الحرفية، واكتشف الهندسة المعمارية في سن الرابعة عشرة من خلال التعمق في كتاب عن الإسباني أنطونيو غاودي.
وفي ذلك الوقت، "كان غاودي يبدو متطرفا للغاية بالنسبة لي. لذلك لم أتخيل أنني يمكن أن أصبح كذلك"، يقول باسما هذا المهندس المعماري المعجب بألبرت أينشتاين، الذي درس الفيزياء لأول مرة، قبل أن يتحول إلى الهندسة المعمارية.
وتلمع عيناه عندما يتحدث عن "الحلقة الكبرى"، إذ يصف هذا الهيكل الهندسي بأنه بناء "مذهل" و"يفوق الخيال"!".
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