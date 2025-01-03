اسم "محمد" يتصدر أسماء المواليد... في برلين!

في عام 2024، برز اسم محمد كأكثر الأسماء شعبيةً بين المواليد الذكور في برلين، مما يعكس اتجاهًا متزايدًا في المناطق الحضرية.

ويأتي هذا في ظل ارتفاع ملحوظ في شعبية الاسم، خاصةً في المدن الكبرى مثل هامبورغ وبريمن.

وعلى الرغم من أن اسم Noah، أبي "نوح"، يتصدر قائمة الأسماء على المستوى الوطني، إلا أن الاختلافات الإقليمية تُبرز أهمية اسم محمد في برلين.

وقد ساهمت اختلافات كتابة الاسم ونطقه في تصدره القائمة، مما يعكس التنوع الثقافي في اتجاهات اختيار الأسماء عبر ألمانيا.