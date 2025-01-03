قضية أذهلت العالم... العثور على امرأة مفقودة بعد 52 عاما!

بعد أكثر من 50 عامًا من اختفائها، عُثر على شيلا فوكس على قيد الحياة، في واحدة من أطول قضايا المفقودين التي عملت عليها شرطة ويست ميدلاندز بإنكلترا.

في التفاصيل، اختفت فوكس عام 1972 من كوفنتري مع حبيبها، وظلت قضيتها لغزًا لسنوات طويلة. وفي كانون الأول الماضي، أطلقت الشرطة نداءً جديدًا عبر نشر صورة قديمة وغير واضحة للسيدة فوكس تعود إلى وقت اختفائها.

بعد ساعات فقط من نشر النداء، وردت معلومات قادت إلى تحديد مكان فوكس. وأكد الضباط الذين تواصلوا معها أنها بخير وبصحة جيدة، لتُحلّ بذلك قضية ظلت قائمة لعقود.

الرقيبة المحققة جينا شو من فريق القضايا الباردة علّقت على التطور قائلة: "نحن سعداء بالعثور على شيلا بعد نصف قرن. بفضل العمل الدؤوب لفريقنا، خصوصًا المحقق شون ريف، وبمساعدة الناس، تمكنا من حل هذه القضية."

وأضافت: "كل شخص مفقود لديه قصة، ومن حق أسرهم معرفة الحقيقة. نأمل أن يكون هذا الاكتشاف بداية لجمع شمل العائلات."

وأشارت الشرطة إلى أن التقدم التكنولوجي لعب دورًا رئيسيًا في تتبع خيوط جديدة وحل قضايا بقيت غامضة لعقود.