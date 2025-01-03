أهم أحداث ٢٠٢٤
الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
أهم أحداث ٢٠٢٤
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار الصباحية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قضية أذهلت العالم... العثور على امرأة مفقودة بعد 52 عاما!

منوعات
2025-01-03 | 14:05
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قضية أذهلت العالم... العثور على امرأة مفقودة بعد 52 عاما!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
قضية أذهلت العالم... العثور على امرأة مفقودة بعد 52 عاما!

بعد أكثر من 50 عامًا من اختفائها، عُثر على شيلا فوكس على قيد الحياة، في واحدة من أطول قضايا المفقودين التي عملت عليها شرطة ويست ميدلاندز بإنكلترا.

في التفاصيل، اختفت فوكس عام 1972 من كوفنتري مع حبيبها، وظلت قضيتها لغزًا لسنوات طويلة. وفي كانون الأول الماضي، أطلقت الشرطة نداءً جديدًا عبر نشر صورة قديمة وغير واضحة للسيدة فوكس تعود إلى وقت اختفائها.

بعد ساعات فقط من نشر النداء، وردت معلومات قادت إلى تحديد مكان فوكس. وأكد الضباط الذين تواصلوا معها أنها بخير وبصحة جيدة، لتُحلّ بذلك قضية ظلت قائمة لعقود.

الرقيبة المحققة جينا شو من فريق القضايا الباردة علّقت على التطور قائلة: "نحن سعداء بالعثور على شيلا بعد نصف قرن. بفضل العمل الدؤوب لفريقنا، خصوصًا المحقق شون ريف، وبمساعدة الناس، تمكنا من حل هذه القضية."

وأضافت: "كل شخص مفقود لديه قصة، ومن حق أسرهم معرفة الحقيقة. نأمل أن يكون هذا الاكتشاف بداية لجمع شمل العائلات."

وأشارت الشرطة إلى أن التقدم التكنولوجي لعب دورًا رئيسيًا في تتبع خيوط جديدة وحل قضايا بقيت غامضة لعقود.

 

آخر الأخبار

منوعات

العثور

امرأة

قضية

انكلترا

مفقودة

الشرطة

صورة

لغز.

LBCI التالي
غابة الأمازون البرازيلية سجلت في 2024 أكبر عدد من الحرائق منذ 17 عاما
بعد غياب طويل... ميغان ماركل تعود الى انستغرام (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-01-01

قوى الأمن تعمم صورة قاصر مفقودة

LBCI
أمن وقضاء
2024-12-23

تعميم صورة مفقودة غادرت ومعها طفلها منزل ذويها في مخيم البداوي ولم تعد

LBCI
أمن وقضاء
2024-12-21

قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة

LBCI
أمن وقضاء
2024-12-16

تعميم صورة مفقودة غادرت منزلها في محلة برج أبو حيدر ولم تعد

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
14:26

هل تعانون من الضوضاء على الطائرة؟ إليكم المقاعد الأكثر هدوءاً خلال الرحلة

LBCI
منوعات
13:22

اسم "محمد" يتصدر أسماء المواليد... في برلين!

LBCI
منوعات
12:30

وفاة الكاتب الشهير ديفيد لودج عن 89 عاما

LBCI
منوعات
05:00

2024... العام الأكثر دفئا على الإطلاق في الصين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
16:07

القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: إسرائيل تدرس تخفيض إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة مع تولي ترامب منصبه

LBCI
آخر الأخبار
13:49

وصول الأمير يزيد بن فرحان إلى بيروت وهو مكلف بالملف اللبنانيّ في وزارة الخارجية السعودية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-01-02

ترامب يهدّد الأوروبيين إمّا شراء النفط والغاز الأميركيّ أو فرض رسوم جمركية

LBCI
أخبار لبنان
11:29

الجيش: تجدُّد الاشتباكات في منطقة معربون - بعلبك مع مسلحين سوريين وإصابة ٤ عناصر من الجيش

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

أوروبا بدون الغاز الروسيّ... بداية حقبة جديدة من التداعيات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

أوكرانيا تُنهي اتفاق الغاز مع روسيا... وأوروبا بين التحديات والتداعيات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

انطلاق صاخب لرالي داكار في السعودية... وأول مشاركة لدراجَين لبنانيين في السباق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

ضغوطاتٌ شعبية إسرائيلية لعدمِ الانسحاب من دون قيامِ منطقة منزوعةِ السلاح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

ركاب طائرة إيرانية يخضعون لتفتيش مشدد في مطار بيروت من بينهم دبلوماسيّ.. فلماذا التشدد في الإجراءات مع الطائرات القادمة من إيران؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

العبور بين المصنع وجديدة يابوس على المحك وبوادر أزمة لبنانية سورية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

هجوم ديبلوماسيّ غربيّ على سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

بعد الاعتداء على عناصره... الجيش اللبنانيّ يشتبك مع مجموعات مسلحة سورية وطائرات الاستطلاع تدخلت لتدمير أهداف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

تساؤلات كبيرة عن طريقة تصويت النواب السنة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
05:50

مصدر في الأمن العام اللبناني لفرانس برس: السلطات السورية تفرض قيودا على دخول اللبنانيين إلى أراضيها

LBCI
أمن وقضاء
06:16

تفاصيل الاشكال بين الجيش اللبناني وعدد من السوريين في منطقة معربون - بعلبك

LBCI
أمن وقضاء
08:11

توترٌ عند الحدود اللبنانية - السورية في محلة معربون في جرد بعلبك... إليكم تفاصيل ما حصل

LBCI
اقتصاد
02:29

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
آخر الأخبار
15:33

مصدر في وزارة الداخلية لسانا: إدارة الأمن العام تلقي القبض على المجرم "محمد نور الدين شلهوم" في مدينة حمص أثناء عمليات التمشيط ويعتبر أحد مسؤولي كميرات المراقبة بسجن صيدنايا ومن شارك بتعطيل كاميرات السجن قبل سيطرة إدارة العمليات العسكرية على المنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

بعد الاعتداء على عناصره... الجيش اللبنانيّ يشتبك مع مجموعات مسلحة سورية وطائرات الاستطلاع تدخلت لتدمير أهداف

LBCI
أخبار لبنان
11:29

الجيش: تجدُّد الاشتباكات في منطقة معربون - بعلبك مع مسلحين سوريين وإصابة ٤ عناصر من الجيش

LBCI
آخر الأخبار
12:08

معلومات الـLBCI: توقف الاشتباكات بعد ارسال هيئة تحرير الشام قوة الى سرغايا واجراء اتصالات مع الجانب اللبناني تؤكد رغبتها بتوقف الاشتباكات وعدم اتساعها

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More