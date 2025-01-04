هدى شديد تكشف آخر التطورات حول وضعها الصحي: باب جديد فُتِح أمامي بعد ما كانت أقفلت كل الأبواب

بأمل وإيمان افتتحت السنة الجديدة اليوم بأول جلسة علاج موجّه targeted_therapy# باب جديد فُتِح أمامي بعد ما كانت أقفلت كل الأبواب. الشيخ بيار الضاهر ارسل فحوصاتي عا اميركا والمعجزة طلعت بستفيد من دواء اسمه #cetuximab ١/١ مع اني عملت الفحص بـ2022 بـUSA وهالباب كان مسكّر ١/١
— Hoda Chedid (@HodaChedid) January 3, 2025
بأمل وإيمان افتتحت السنة الجديدة اليوم بأول جلسة علاج موجّه targeted_therapy# باب جديد فُتِح أمامي بعد ما كانت أقفلت كل الأبواب. الشيخ بيار الضاهر ارسل فحوصاتي عا اميركا والمعجزة طلعت بستفيد من دواء اسمه #cetuximab ١/١ مع اني عملت الفحص بـ2022 بـUSA وهالباب كان مسكّر ١/١
٢/١ بشكر كل اللي صلّوا وبعدهم عم يدعولي من كل المناطق ومن كل الطوائف، حبكن وصلاتكن هني احلى دعم وأمل وايمان متجدد . بشكر اصحابي وزملائي وعيلتي وإدارتي @LBCILebanon @LBCI_NEWS @LBCI_News_EN بشكر الأطباء السهرانين عليي @NagiSaghir #AliShamseddine @aeccea #AUH #USA #ليس_بالدواء_وحده https://t.co/ddajV1e6n0
— Hoda Chedid (@HodaChedid) January 3, 2025
٢/١ بشكر كل اللي صلّوا وبعدهم عم يدعولي من كل المناطق ومن كل الطوائف، حبكن وصلاتكن هني احلى دعم وأمل وايمان متجدد . بشكر اصحابي وزملائي وعيلتي وإدارتي @LBCILebanon @LBCI_NEWS @LBCI_News_EN بشكر الأطباء السهرانين عليي @NagiSaghir #AliShamseddine @aeccea #AUH #USA #ليس_بالدواء_وحده https://t.co/ddajV1e6n0