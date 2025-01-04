هدى شديد تكشف آخر التطورات حول وضعها الصحي: باب جديد فُتِح أمامي بعد ما كانت أقفلت كل الأبواب

أعلنت الاعلامية هدى شديد في حسابها عبر منصة إكس أن "بأمل وإيمان افتتحت السنة الجديدة اليوم بأول جلسة علاج موجّه، باب جديد فُتِح أمامي بعد ما كانت أقفلت كل الأبواب. الشيخ بيار الضاهر ارسل فحوصاتي عا اميركا والمعجزة طلعت بستفيد من دواء اسمه cetuximab ١/١ مع اني عملت الفحص بـ2022 بـUSA وهالباب كان مسكّر".