وفاة الباحث النمسوي الأميركي مارتن كاربلوس الحائز على نوبل الكيمياء عن 94 عاما

توفي الباحث النمسوي الأميركي السابق مارتن كاربلوس، الحائز جائزة نوبل الكيمياء لعام 2013، أواخر الأسبوع الفائت عن 94 عاما، على ما أفادت مصادر متطابقة الجمعة.



وذكر بيان نعي نشرته مؤسسة متخصصة في الخدمات الجنائزية في ماساتشوستس أن "مارتن كاربلوس توفي بسلام عن 94 عاما السبت 28 كانون الأول 2024 في منزله في كامبريدج" في الولاية الواقعة على الساحل الشرقي الأميركي.



فاز كاربلوس بنوبل الكيمياء عام 2013، إلى جانب البريطاني الأميركي مايكل ليفيت والإسرائيلي الأميركي أرييه ورشيل، عن عمله في النمذجة الحاسوبية للتفاعلات الكيميائية.



ولد كاربلوس في فيينا في 15 آذار 1930، ونٌفي إلى الولايات المتحدة مع عائلته بعد عملية ضم النمسا إلى ألمانيا النازية عام 1938.



وقال إن حبه للعلم وُلد من اهتمامه بعلم الطيور وبفضل مجهر أهداه إياه والداه عندما كان طفلا.



وقد درس خصوصا في أكسفورد وهارفارد، الجامعة الأميركية المرموقة حيث أصبح في ما بعد أستاذا منذ عام 1966.



ومنذ عام 1992، تولى أيضا التدريس لسنوات في جامعة ستراسبورغ الفرنسية، حيث أشاد معاونوه المقربون بجودة عمله وشخصيته المحببة خلال حفل أقيم في عاصمة منطقة الألزاس هذه، بعد حصوله على جائزة نوبل.



وكان مارتن كاربلوس مصورا فوتوغرافيا متميزا. وقد رافقته طويلا كاميرا "ليكا" Leica التي تلقاها هدية إثر نيله درجة الدكتوراه، وعُرضت صوره في أيار 2013 في المكتبة الوطنية الفرنسية في باريس.



وكان لكاربلوس زوجة وابن وابنتان وحفيدة.