أهم أحداث ٢٠٢٤
الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
15
o
الجنوب
20
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
أهم أحداث ٢٠٢٤
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
15
o
الجنوب
20
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مؤثر جزائري يواجه المحاكمة في فرنسا... وهذه تهمته!
منوعات
2025-01-05 | 05:16
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
مؤثر جزائري يواجه المحاكمة في فرنسا... وهذه تهمته!
مؤثر جزائري يواجه المحاكمة في فرنسا... وهذه تهمته!
أفادت المدعية العامة كامي ميانسوني يوم أمس السبت أن مؤثرا جزائريا على وسائل التواصل الاجتماعي سيحاكم في فرنسا الشهر المقبل بتهمة التحريض على الإرهاب عبر منصة تيك توك.
وقالت المدعية العامة في بيان إن المشتبه به البالغ 25 عاما تم احتجازه احتياطيا الجمعة في مدينة بريست الواقعة في غرب البلاد.
وأضافت أن المتهم الذي حدده المسؤولون فقط باسم يوسف أ. لكنه معروف على وسائل التواصل الاجتماعي ب"زازو يوسف" سيمثل أمام المحكمة في 24 شباط بتهمة "الدعوة علنا إلى ارتكاب عمل إرهابي".
ويواجه يوسف في حال ادانته عقوبة بالسجن تصل إلى سبع سنوات ودفع غرامة قدرها 100 ألف يورو، وفق بيان المدعية العامة.
وظهر يوسف في مقطع فيديو نُشر على منصة تيك توك في 31 كانون الأول وهو يحرض على شن هجمات في فرنسا وأعمال عنف في الجزائر.
وأكدت المدعية العامة أن مقاطع الفيديو هذه "تم تداولها والتعليق عليها على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، مما خلق مناخا من القلق".
وتم الإبلاغ عن الفيديو أولا عبر منصة حكومية خاصة بالمحتوى غير القانوني على الانترنت، قبل أن يتم اخطار الشرطة في الأول من كانون الثاني.
وأقر يوسف بأنه صاحب مقاطع الفيديو التي يعود تاريخ نشر بعضها إلى تشرين الأول 2024، قائلا أنها موجهة إلى معارضي النظام الحالي في الجزائر.
وصرّح آلان اسبيناس مدير الشرطة في منطقة فينيستير لوكالة فرانس برس أن المتهم يعيش في فرنسا بموجب إقامة مؤقتة، وكان قد استأنف حكما سابقا بتهمة التخريب لمشاركته في أعمال شغب عام 2023.
وأفادت إدارة تيك توك وكالة فرانس برس أن الحساب الذي نُشر عليه الفيديو تم حظره بسبب مقاطع فيديو عدة تنتهك قواعد التطبيق المتعلقة بالكراهية.
وأكد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو في منشور الجمعة أن زازو يوسف يجب أن يُحاسب على أفعاله أمام القضاء"، مشيرا إلى أن الرسالة واضحة "لا تساهل في مثل هذه الأمور".
ومساء الجمعة، ألقي القبض على مؤثر جزائري ثان هو عماد تانتان الذي وضع قيد الاحتجاز لدى الشرطة في جنوب شرق فرنسا، بسبب فيديوهات مسيئة مشابهة لفيديو زازو يوسف.
ونشر عماد تانتان البالغ 31 عاما، مقطع فيديو أُزيل لاحقا يدعو فيه إلى "الحرق والقتل والاغتصاب على الأراضي الفرنسية"، وقد وصف وزير الداخلية التعليقات الواردة فيه ب"المشينة".
وأوضحت السلطات القضائية السبت أنه تم تمديد احتجازه لدى الشرطة وأعيد تصنيف الواقعة على أنها "تحريض مباشر لعمل إرهابي عن طريق خدمة اتصال عمومية عبر الإنترنت".
آخر الأخبار
منوعات
جزائري
يواجه
المحاكمة
فرنسا...
تهمته!
في اليابان... بيع سمكة تونة زرقاء الزعنفة في مزاد مقابل هذا المبلغ!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2024-12-31
وسام حنا يودّع عام 2024 مع الـLBCI بكلمات مؤثرة... وهذه رسالته للبنانيين! (فيديو)
فنّ
2024-12-31
وسام حنا يودّع عام 2024 مع الـLBCI بكلمات مؤثرة... وهذه رسالته للبنانيين! (فيديو)
0
منوعات
2024-12-30
بعد ارتكابه جريمة قتل مروعة... مراهق صيني يواجه عقوبة السجن مدى الحياة وهذه التفاصيل
منوعات
2024-12-30
بعد ارتكابه جريمة قتل مروعة... مراهق صيني يواجه عقوبة السجن مدى الحياة وهذه التفاصيل
0
آخر الأخبار
2024-11-27
هوكستين: وسّعنا لجنة المراقبة لتضم الى جانب لبنان واسرائيل واليونيفيل كل من فرنسا والولايات المتحدة التي ترأس اللجنة وهذه اللجنة تتلقى الخروقات إن وجدت وتتصرف على الفور لكي لا يبقى الجنوب اللبناني أرضا خصبة "للجماعات الإرهابية"
آخر الأخبار
2024-11-27
هوكستين: وسّعنا لجنة المراقبة لتضم الى جانب لبنان واسرائيل واليونيفيل كل من فرنسا والولايات المتحدة التي ترأس اللجنة وهذه اللجنة تتلقى الخروقات إن وجدت وتتصرف على الفور لكي لا يبقى الجنوب اللبناني أرضا خصبة "للجماعات الإرهابية"
0
أخبار دولية
2024-11-07
فرنسا: لا علم لنا بأي إجراءات جزائرية على الواردات والصادرات
أخبار دولية
2024-11-07
فرنسا: لا علم لنا بأي إجراءات جزائرية على الواردات والصادرات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
04:34
في اليابان... بيع سمكة تونة زرقاء الزعنفة في مزاد مقابل هذا المبلغ!
منوعات
04:34
في اليابان... بيع سمكة تونة زرقاء الزعنفة في مزاد مقابل هذا المبلغ!
0
منوعات
16:01
"لا أبكي لأنني خائفة أو لأنني ضعفت ولكن"... هدى شديد: لا مشكلة لدي في أن أموت باكرا وهذا ما أطلبه من الله
منوعات
16:01
"لا أبكي لأنني خائفة أو لأنني ضعفت ولكن"... هدى شديد: لا مشكلة لدي في أن أموت باكرا وهذا ما أطلبه من الله
0
منوعات
2025-01-04
وفاة الباحث النمسوي الأميركي مارتن كاربلوس الحائز على نوبل الكيمياء عن 94 عاما
منوعات
2025-01-04
وفاة الباحث النمسوي الأميركي مارتن كاربلوس الحائز على نوبل الكيمياء عن 94 عاما
0
منوعات
2025-01-04
البرازيل سجلت في 2024 أكثر أعوامها حرا على الإطلاق
منوعات
2025-01-04
البرازيل سجلت في 2024 أكثر أعوامها حرا على الإطلاق
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-12-18
الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا حكمت الهجري للـLBCI: دروز سوريا هم جزء من الشعب العظيم ومشاريع التقسيم غير موجودة...
أخبار دولية
2024-12-18
الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا حكمت الهجري للـLBCI: دروز سوريا هم جزء من الشعب العظيم ومشاريع التقسيم غير موجودة...
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-10-29
محور جديد للتوغلات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني...
تقارير نشرة الاخبار
2024-10-29
محور جديد للتوغلات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني...
0
فنّ
2025-01-02
من باريس... ابن جوني ديب يلفت أنظار الجمهور في أحدث ظهور له (صور)
فنّ
2025-01-02
من باريس... ابن جوني ديب يلفت أنظار الجمهور في أحدث ظهور له (صور)
0
صحف اليوم
00:21
مصادر لـ"الأنباء الإلكترونية": الوفد السعودي جاء حاملاً رسالة رئاسية صارمة
صحف اليوم
00:21
مصادر لـ"الأنباء الإلكترونية": الوفد السعودي جاء حاملاً رسالة رئاسية صارمة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:54
اليكم مضمون لقاءات الموفد السعودي في لبنان اليوم...
أخبار لبنان
06:54
اليكم مضمون لقاءات الموفد السعودي في لبنان اليوم...
0
أخبار لبنان
04:50
الراعي: أيّام تفصلنا عن إنتخاب رئيس للجمهوريّة يكسب ثقة المواطنين وثقة الأسرة الدوليّة
أخبار لبنان
04:50
الراعي: أيّام تفصلنا عن إنتخاب رئيس للجمهوريّة يكسب ثقة المواطنين وثقة الأسرة الدوليّة
0
أخبار لبنان
04:43
وفيق صفا: ليس لدينا فيتو على قائد الجيش (فيديو الكلمة الكاملة)
أخبار لبنان
04:43
وفيق صفا: ليس لدينا فيتو على قائد الجيش (فيديو الكلمة الكاملة)
0
أخبار دولية
00:44
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن
أخبار دولية
00:44
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن
0
أخبار دولية
13:51
الصين تفرض عقوبات على شركات أميركية لأسباب متعددة وسط تقلبات سياسية جديدة
أخبار دولية
13:51
الصين تفرض عقوبات على شركات أميركية لأسباب متعددة وسط تقلبات سياسية جديدة
0
أخبار دولية
13:46
الكتاب يشق طريقه في العراق رغم المآسي... مبادرة ثقافية رائدة في "بلد الحرف"
أخبار دولية
13:46
الكتاب يشق طريقه في العراق رغم المآسي... مبادرة ثقافية رائدة في "بلد الحرف"
0
أخبار دولية
13:45
الذكاء الإصطناعي... فسحة أمل لمرضى السرطان
أخبار دولية
13:45
الذكاء الإصطناعي... فسحة أمل لمرضى السرطان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
إلى محبي ألعاب الفيديو... هذه فرص الـ2025
تقارير نشرة الاخبار
13:42
إلى محبي ألعاب الفيديو... هذه فرص الـ2025
0
أخبار دولية
13:40
بعض اللبنانيين لن يستطيعوا حضور حفل Coldplay في الإمارات لهذا السبب
أخبار دولية
13:40
بعض اللبنانيين لن يستطيعوا حضور حفل Coldplay في الإمارات لهذا السبب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
04:22
وفيق صفا من موقع اغتيال السيد حسن نصر الله: ليس لدينا فيتو على قائد الجيش والفيتو الوحيد بالنسبة لنا هو على سمير جعجع لأنه مشروع فتنة وتدميري في البلد
خبر عاجل
04:22
وفيق صفا من موقع اغتيال السيد حسن نصر الله: ليس لدينا فيتو على قائد الجيش والفيتو الوحيد بالنسبة لنا هو على سمير جعجع لأنه مشروع فتنة وتدميري في البلد
2
منوعات
16:01
"لا أبكي لأنني خائفة أو لأنني ضعفت ولكن"... هدى شديد: لا مشكلة لدي في أن أموت باكرا وهذا ما أطلبه من الله
منوعات
16:01
"لا أبكي لأنني خائفة أو لأنني ضعفت ولكن"... هدى شديد: لا مشكلة لدي في أن أموت باكرا وهذا ما أطلبه من الله
3
أخبار دولية
13:40
بعض اللبنانيين لن يستطيعوا حضور حفل Coldplay في الإمارات لهذا السبب
أخبار دولية
13:40
بعض اللبنانيين لن يستطيعوا حضور حفل Coldplay في الإمارات لهذا السبب
4
خبر عاجل
11:59
قاسم: لا يوجد جدول زمني يحدد عمل المقاومة لا بالإتفاق ولا بانتهاء مهلة الـ60 يومًا
خبر عاجل
11:59
قاسم: لا يوجد جدول زمني يحدد عمل المقاومة لا بالإتفاق ولا بانتهاء مهلة الـ60 يومًا
5
صحف اليوم
23:45
مصدر نيابي لـ "الأنباء الكويتية": الطريق معبّدة أمام جورج خوري إلى بعبدا واللواء البيسري "خطة ب"
صحف اليوم
23:45
مصدر نيابي لـ "الأنباء الكويتية": الطريق معبّدة أمام جورج خوري إلى بعبدا واللواء البيسري "خطة ب"
6
صحف اليوم
00:21
مصادر لـ"الأنباء الإلكترونية": الوفد السعودي جاء حاملاً رسالة رئاسية صارمة
صحف اليوم
00:21
مصادر لـ"الأنباء الإلكترونية": الوفد السعودي جاء حاملاً رسالة رئاسية صارمة
7
صحف اليوم
23:55
الفرزلي لـ"الأنباء الكويتية": قد نشهد قبل انعقاد جلسة الخميس أو خلالها ترتيبات إيجابية تنهي الشغور
صحف اليوم
23:55
الفرزلي لـ"الأنباء الكويتية": قد نشهد قبل انعقاد جلسة الخميس أو خلالها ترتيبات إيجابية تنهي الشغور
8
تقارير نشرة الاخبار
13:20
ملف الرئاسة: تكتل نيابي جديد سيبصر النور
تقارير نشرة الاخبار
13:20
ملف الرئاسة: تكتل نيابي جديد سيبصر النور
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More