خطوة واحدة تساعدكم على تحقيق أهدافكم بنجاح خلال عام 2025... اعتمدوها الآن!

مع بداية كل عام، يضع الأشخاص عادةً مجموعة من الأهداف التي يريدون تحقيقها خلال العام مثل شراء سيارة جديدة أو خسارة بعض الوزن الزائد أو حتى الذهاب في رحلة إلى جزر المالديف.ومن جهة أخرى، بدأ البعض في وضع أهداف "معقدة" بعض الشيء أو حتى خيالية، يصعب تحقيقها في غضون عام واحد بسبب استخدامهم الانترنت بشكل كبير وتصفحهم مواقع التواصل الإجتماعي التي ساهمت في تغيير وجهة نظرهم حول معنى النجاح.ومن جهتها، أكدّت مدربة الأعمال ريا فريمان أنه "لتحقيق أهدافنا، يجب علينا كأشخاص أن نكون صادقين بشأن ما نريده حقاً".ونصحت فريمان الأشخاص الذين يرغبون بوضع أهدافهم وتحقيقها بشكل فعلي على أرض الواقع، بكتابة جميع أفكارهم والتفكير بكل التفاصيل الممكنة بهدف إجراء هندسة عكسية للخطوات التي يتعين عليهم اتخاذها للوصول إلى هدفهم.ولفتت فريمان إلى أن "هذه الخطوات تساعدكم على البدء في وضع خطتكم ومعالجة العوائق والأسئلة التي تمنعكم من تحقيق أهدافكم".وتابعت فريمان: "هناك الكثير من المدونات الصوتية، والدورات التدريبية، والندوات عبر الإنترنت، والمنظمات الرائعة المتوفرة لمساعدتكم على تعلم ما تحتاجونه".