استوحاها من أغنيات جاي تشو... عالم صيني يطلق تسميات مميزة على عناكب اكتشفها حديثاً

أطلق عالم صيني تسميات استوحاها من أغنيات للفنان الموسيقي التايواني الشهير جاي تشو على 16 نوعا جديدا من العناكب اكتشفها، وذلك وفق وكالة "فرانس برس".وأورد الأستاذ في جامعة تونغرن بمقاطعة كويتشو (جنوب غرب الصين) مي شياو تشي قائمته للعناكب في مقال نشرته في كانون الأول الفائت المجلة الأكاديمية "أبحاث علم الحيوان: تنوع وحفظ".وانتشر مقاله منذ ذلك الحين على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، إذ حظيَ الوسم المخصص له على منصة المدونات الصغيرة الصينية "ويبو" بأكثر من 26 مليون مشاهَدَة منذ الأربعاء.وأُطلق العالِم مثلا على عنكبوت يبلغ طوله 3,5 مليمترات تسمية "جوّ نجميّ" في إشارة إلى أغنية حب من ألبوم جاي تشو الأول الصادر عام 2000.واختار لآخر اسم "العنكبوت قوس قزح" ولثالث "العنكبوت قبضة التنين"، وأطلق على واحد لقب "العنكبوت غفران".ويُعَدّ المغني التايواني تشو البالغ 45 عاما والمعروف بأغنيات الحب أحد أشهر الفنانين الموسيقيين في العالم بلغة الماندرين، وبيعَ من ألبوماته أكثر من 30 مليون نسخة.وقال الباحث مي شياو تشي المعجب منذ أيام دراسته بتشو لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" إن "تسمية العناكب بأسماء أغاني جاي تشو تجعل البحث العلمي أقرب إلى عامة الناس"، آملا في أن "يهتم المزيد من الناس بالبحث العلمي ويدعموا حماية البيئة".وسبق لعلماء فلك تايوانيين أن أطلقوا اسم المغني تشو على كويكب عام 2011.