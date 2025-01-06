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بعد غرق ناقلتي نفط في البحر الأسود... العثور على أكثر من 30 حوتا نافقا و"الوضع لا يزال مقلقا"!

منوعات
2025-01-06 | 07:39
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بعد غرق ناقلتي نفط في البحر الأسود... العثور على أكثر من 30 حوتا نافقا و&quot;الوضع لا يزال مقلقا&quot;!
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بعد غرق ناقلتي نفط في البحر الأسود... العثور على أكثر من 30 حوتا نافقا و"الوضع لا يزال مقلقا"!

أعلنت منظمة غير حكومية تتخذ من سوتشي في جنوب غرب روسيا مقرا، العثور على أكثر من 30 حوتا نافقا بعد غرق ناقلتي نفط في البحر الأسود في منتصف كانون الأول الفائت.

وغرقت ناقلتا نفط روسيتان هما "فولغونيفت-212" و"فولغونيفت-239" إثر عاصفة في مضيق كيرتش. وكانت السفينتان تنقلان 9200 طن من المازوت، يرجّح أن 40% منها تسرب في البحر، بحسب السلطات الروسية.

وقالت منظمة "دلفا" الروسية غير الحكومية عبر تطبيق تلغرام: "عثرنا على 61 حوتا نافقا، 32 منها نفقت بعد 15 كانون الأول، ويُرجّح أن نفوقها مرتبط بتسرّب النفط"، مشيرة إلى أنّ هذا الرقم "مرتفع واستثنائي".

وتابعت المنظمة المتخصصة في إنقاذ الدلافين والحيتانيات الأخرى على طول السواحل الروسية في البحر الأسود وإعادة تأهيلها "نتلقى كل يوم تقريبا معلومات عن دلافين نافقة جديدة".

وأشارت المنظمة إلى أنّ "غالبية الحيوانات البحرية التي نفقت هي خنازير بحر"، مضيفة "نظرا إلى حالة الجيف، يُحتمل بشكل كبير أن تكون معظم هذه الحيتانيات قد نفقت خلال الأيام العشرة الأولى التي أعقبت حادثة التسرّب".

وأكّدت أن "تلوث المياه بالنفط كبير".

وعلى مدار ثلاثة أسابيع تقريبا، نظمت السلطات والمتطوعون عملية تنظيف واسعة، لكنّ الوضع لا يزال مقلقا.

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