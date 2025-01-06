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حدث مفجع في محمية تايلاندية... ما فعله "فيل مذعور" بسائحة عشرينية صادم!
منوعات
2025-01-06 | 10:11
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حدث مفجع في محمية تايلاندية... ما فعله "فيل مذعور" بسائحة عشرينية صادم!
أعلنت الشرطة التايلاندية الاثنين أن فيلا "مذعورا" قتل سائحة إسبانية أثناء وجودها بجانبه خلال استحمامه في مياه محمية في جنوب تايلاند.
وقالت الشرطة إن المرأة البالغة 23 عاما أصيبت بخرطوم الحيوان المجهد في مركز رعاية الفيلة في كوه ياو في مقاطعة فانغ نغا.
وقال قائد الشرطة المحلية جاران بانغبراسيرت لوكالة فرانس برس "قُتلت سائحة أثناء وجودها بجانب فيل أثناء استحمامه".
وقد اتصلت السلطات بالسفارة الإسبانية لتأكيد هوية الضحية.
رفضت المحمية تقديم تفاصيل عن الحادث عندما اتصلت بها وكالة فرانس برس.
قتلت الأفيال البرية 227 شخصا، بينهم سياح، في السنوات الـ12 الماضية، وفقا لهيئة المتنزهات الوطنية والحياة البرية وحماية النباتات.
قتل فيل امرأة تبلغ 49 عاما في حديقة وطنية في مقاطعة لوي في شمال تايلاند الشهر الماضي.
وفيما المواجهات بين القرويين والأفيال البرية شائعة في تايلاند، إلا أن الهجمات في المحميات تظل نادرة.
يُعدّ التقرب من الأفيال أثناء استحمامها نشاطا شائعا بين الزوار في تايلاند، حيث يُستخدم حوالى 2800 فيل لأغراض السياحة في كل أنحاء البلاد، وفق منظمة "وورلد أنيمال بروتيكشن".
ومع ذلك، تقول جماعات مدافعة عن حقوق الحيوانات أن استحمام الأفيال يمكن أن يسبب لها انزعاجا، كما أن بعض المحميات في البلاد لا تسمح بذلك.
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