في مشهد صادم... عصابة مراهقين تقتحم متجر "آبل" في لندن بعملية سرقة جريئة! (فيديو)

شهد متجر "آبل" في مركز "برينت كروس" للتسوق شمال لندن، عملية سرقة جريئة نفذتها عصابة من الشباب المقنعين يوم الأحد بعد الظهر.

وأظهرت لقطات صادمة ما لا يقل عن ثمانية لصوص، جميعهم يرتدون ملابس سوداء، يقتحمون متجر الشركة التكنولوجية العملاقة، في مشهد أثار الذعر بين المتسوقين.

ووفق موقع "ديلي ميل"، كان المتجر مكتظًا بالزوار، بما في ذلك عائلات وأطفال، عندما بدأ أفراد العصابة بنزع الأجهزة الفاخرة من أماكنها وسط حالة من الهلع دفعت الناس إلى الفرار بشكل دراماتيكي.

واستغرقت العملية 24 ثانية فقط، حيث اقتحم أعضاء العصابة المتجر وغادروا بسرعة حاملين المسروقات.

من جهتها، أعلنت شرطة "ميتروبوليتان" عن توقيف ستة شبان تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا، للاشتباه في تورطهم بعملية السرقة.

وتأتي هذه الحادثة وسط ضغوط متزايدة على الشرطة والحكومة البريطانية لمواجهة ظاهرة السرقات التي تشهد تصاعدًا كبيرًا.