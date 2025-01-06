أكثر من مليون توقيع على عريضة لمنع المفرقعات ليلة رأس السنة في ألمانيا

وقّع أكثر من مليون ألماني على عريضة أطلقتها الشرطة تطالب بحظر الألعاب النارية ليلة رأس السنة، بعد أن تسببت الاحتفالات مجددا بإصابات وأضرار في الممتلكات وأثارت جدلا سياسيا في البلاد.

وقد جمعت العريضة التي أطلقها قسم برلين في نقابة الشرطة أكثر من 1,4 مليون توقيع عبر الإنترنت الاثنين، للمطالبة بـ"فرض حظر وطني على الألعاب النارية".

وأشارت العريضة التي سُلّمت إلى وزارة الداخلية الاثنين إلى أن الشرطيين "استُهدفوا بشتّى أنواع الألعاب النارية المتوفرة مجانا في المتاجر. ويجب أن ينتهي هذا الأمر"، داعية إلى "حل يدخل حيز التنفيذ سريعا حتى لا نتحدث عن عشرات الجرحى العام المقبل".

وقد قضى خمسة أشخاص في حوادث عرضية ليلة رأس السنة في ألمانيا بسبب إشعال ألعاب نارية قوية، وجرى توقيف حوالى 400 شخص في برلين.

في المجمل، أصيب 30 عنصرا من عناصر القوى الأمنية في برلين وحدها، إصابة أحدهم خطرة استدعت إجراء عملية جراحية.

وعلى المستوى الوطني، "هناك أكثر من مئة جريح" في صفوف الشرطة، على ما قال رئيس الحزب الديموقراطي الألماني أندرياس روسكوبف لصحيفة "راينيش بوست" بعد تقديم الالتماس.

ويحتفل الألمان بالعام الجديد باستخدام مكثف للألعاب النارية التي يطلقها أفراد، بعضها غير قانوني أو محلي الصنع، ما يثير جدلا كل عام حول حظر المفرقعات الأكثر قوة.

وأعلنت شرطة برلين السبت القبض على رجل يبلغ 23 عاما يُشتبه في أنه رمى مفرقعات باتجاه نافذة شقة في منطقة نويكولن، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

وأثار مقطع الفيديو الذي نشره هذا الناشط الفلسطيني على الشبكات الاجتماعية والذي أوقفته السلطات في المطار "أثناء محاولته مغادرة البلاد"، بحسب الشرطة، الكثير من التعليقات الغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكالة فرانس برس