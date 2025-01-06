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هل تعيش "يومي" قصة حب جديدة؟ (صورة)

منوعات
2025-01-06 | 14:30
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هل تعيش &quot;يومي&quot; قصة حب جديدة؟ (صورة)
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هل تعيش "يومي" قصة حب جديدة؟ (صورة)

أثارت المؤثرة اللبنانية يمنى خوري، المعروفة باسم "يومي" أو "د. يومي"، تساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إمكانية دخولها في علاقة عاطفية جديدة.

نشرت يومي صورة عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها في إنستغرام، تظهر رسمة كرتونية لشخصين متحابين، مع عبارة مرفقة تقول: "أريد تمضية كل لحظة معك".

الصورة دفعت متابعيها إلى التساؤل عما إذا كانت تعبر عن حالتها العاطفية الحالية، خاصةً أنها معروفة بإثارة الجدل من خلال تصريحاتها وأفعالها التي غالبًا ما تكون محط أنظار الجمهور.

هل تكشف يومي قريبًا عن حقيقة هذه الرسالة؟ الأيام القادمة قد تحمل الإجابة.

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إثارة جدل.

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