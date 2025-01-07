"لقد كانت زوجة مثالية"... في إحدى الدول العربية: ارتكب جريمته ثم أعلن ندمه في بث مباشر وهذا ما فعله بنفسه!

وقعت جريمة مفجعة في محافظة القاهرة المصرية، ضحيتها زوجة في العقد الثالث من العمر، قُتلت على يد زوجها الذي انتحر بعد بث مباشر أعلن فيه عن جريمته.وفي التفاصيل، عثرت الأجهزة الأمنية على جثتي الثنائي داخل شقة، وذلك بعد أن قدم الجيران بلاغا بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق المجاورة.ووفق ما نقلته وسائل اعلام مصرية، فقد تبين من خلال التحقيقات، أن الزوج كان تحت تأثير المخدرات، وقام بابراح زوجته ضربًا حتى توفيت، قبل أن يقوم بالانتحار حزنًا على فراقها، وذلك بعد أن ظهر في بث مباشر عبر وسائل التواصل أعلن فيه مسؤوليته عن الجريمة وأنه لن يستطيع العيش بدونها.وكشفت التحقيقات أن الزوج ويدعى "هـ. ر"، في العقد الرابع من العمر، وكان يتعاطى المواد المخدرة، وزوجته في "ي. ع" في العقد الثالث من العمر، وهما متزوجان منذ سنوات طويلة، ولديهما أطفال، وأن حياتهما كانت طبيعية، حتى وقعت الجريمة المأساوية في لحظة غضب بعدما شهدت الفترة الأخيرة توترًا في العلاقة بين الزوجين بسبب مشاكل أسرية.وقام الزوج بنشر بث مباشر على قناته على "يوتيوب"، اعتذر فيه لزوجته أمام الجميع، مُعلنًا أنها كانت زوجة مثالية، وأنه كان مغيبًا عن الوعي وقت تعديه عليها، وأنه نادم على ما حدث منه، مُعلنًا أنه لا يستطيع أن يعيش بدونها، وأن حياته ليس لها قيمة بعيدًا عنها، وقام بإنهاء حياته حزنًا عليها.وبعد معاينة الجثتين تبين وجود إصابات بجسد الزوجة، وإحمرار حول رقبة الزوج نتيجة الشنق.