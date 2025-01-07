أهم أحداث ٢٠٢٤
الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
13
o
الجنوب
19
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
أهم أحداث ٢٠٢٤
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
13
o
الجنوب
19
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"لقد كانت زوجة مثالية"... في إحدى الدول العربية: ارتكب جريمته ثم أعلن ندمه في بث مباشر وهذا ما فعله بنفسه!
منوعات
2025-01-07 | 06:20
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"لقد كانت زوجة مثالية"... في إحدى الدول العربية: ارتكب جريمته ثم أعلن ندمه في بث مباشر وهذا ما فعله بنفسه!
وقعت جريمة مفجعة في محافظة القاهرة المصرية، ضحيتها زوجة في العقد الثالث من العمر، قُتلت على يد زوجها الذي انتحر بعد بث مباشر أعلن فيه عن جريمته.
وفي التفاصيل، عثرت الأجهزة الأمنية على جثتي الثنائي داخل شقة، وذلك بعد أن قدم الجيران بلاغا بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق المجاورة.
ووفق ما نقلته وسائل اعلام مصرية، فقد تبين من خلال التحقيقات، أن الزوج كان تحت تأثير المخدرات، وقام بابراح زوجته ضربًا حتى توفيت، قبل أن يقوم بالانتحار حزنًا على فراقها، وذلك بعد أن ظهر في بث مباشر عبر وسائل التواصل أعلن فيه مسؤوليته عن الجريمة وأنه لن يستطيع العيش بدونها.
وكشفت التحقيقات أن الزوج ويدعى "هـ. ر"، في العقد الرابع من العمر، وكان يتعاطى المواد المخدرة، وزوجته في "ي. ع" في العقد الثالث من العمر، وهما متزوجان منذ سنوات طويلة، ولديهما أطفال، وأن حياتهما كانت طبيعية، حتى وقعت الجريمة المأساوية في لحظة غضب بعدما شهدت الفترة الأخيرة توترًا في العلاقة بين الزوجين بسبب مشاكل أسرية.
وقام الزوج بنشر بث مباشر على قناته على "يوتيوب"، اعتذر فيه لزوجته أمام الجميع، مُعلنًا أنها كانت زوجة مثالية، وأنه كان مغيبًا عن الوعي وقت تعديه عليها، وأنه نادم على ما حدث منه، مُعلنًا أنه لا يستطيع أن يعيش بدونها، وأن حياته ليس لها قيمة بعيدًا عنها، وقام بإنهاء حياته حزنًا عليها.
وبعد معاينة الجثتين تبين وجود إصابات بجسد الزوجة، وإحمرار حول رقبة الزوج نتيجة الشنق.
المصدر
آخر الأخبار
منوعات
مثالية"...
الدول
العربية:
ارتكب
جريمته
مباشر
بنفسه!
هل تعيش "يومي" قصة حب جديدة؟ (صورة)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-01-03
مكتب مكافحة المخدّرات يحبط عمليّتَي تهريب حوالي 10 كلغ من المخدرات لإحدى الدول العربية... هكذا كانت مخبأة
أمن وقضاء
2025-01-03
مكتب مكافحة المخدّرات يحبط عمليّتَي تهريب حوالي 10 كلغ من المخدرات لإحدى الدول العربية... هكذا كانت مخبأة
0
آخر الأخبار
2024-12-26
نصار لـ"جدل": أكثرية المستثمرين الذي يأتون الى لبنان يقومون بمشاريع غير مستدامة وهذا دليل على عدم الثقة بالدولة اللبنانية
آخر الأخبار
2024-12-26
نصار لـ"جدل": أكثرية المستثمرين الذي يأتون الى لبنان يقومون بمشاريع غير مستدامة وهذا دليل على عدم الثقة بالدولة اللبنانية
0
آخر الأخبار
2024-12-20
النائب بلال عبدالله للـLBCI: هناك مجرمون يمكثون مع سجناء ارتكبوا أخطاءً صغرى لكن كل من اعتدى على "أمن" الدولة يجب ألّا يشمله العفو
آخر الأخبار
2024-12-20
النائب بلال عبدالله للـLBCI: هناك مجرمون يمكثون مع سجناء ارتكبوا أخطاءً صغرى لكن كل من اعتدى على "أمن" الدولة يجب ألّا يشمله العفو
0
آخر الأخبار
2024-12-08
حارث سليمان لـ "جدل": النظام انهار لأن الاسد لم يستمع لنصيحة اصدقائه من ايران الى روسيا والدول العربية وأصبح عبئاً عليهم وعلى اخصامه
آخر الأخبار
2024-12-08
حارث سليمان لـ "جدل": النظام انهار لأن الاسد لم يستمع لنصيحة اصدقائه من ايران الى روسيا والدول العربية وأصبح عبئاً عليهم وعلى اخصامه
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
14:30
هل تعيش "يومي" قصة حب جديدة؟ (صورة)
منوعات
14:30
هل تعيش "يومي" قصة حب جديدة؟ (صورة)
0
منوعات
14:17
أكثر من مليون توقيع على عريضة لمنع المفرقعات ليلة رأس السنة في ألمانيا
منوعات
14:17
أكثر من مليون توقيع على عريضة لمنع المفرقعات ليلة رأس السنة في ألمانيا
0
منوعات
11:58
في مشهد صادم... عصابة مراهقين تقتحم متجر "آبل" في لندن بعملية سرقة جريئة! (فيديو)
منوعات
11:58
في مشهد صادم... عصابة مراهقين تقتحم متجر "آبل" في لندن بعملية سرقة جريئة! (فيديو)
0
منوعات
10:11
حدث مفجع في محمية تايلاندية... ما فعله "فيل مذعور" بسائحة عشرينية صادم!
منوعات
10:11
حدث مفجع في محمية تايلاندية... ما فعله "فيل مذعور" بسائحة عشرينية صادم!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:43
إيران تنفي أي صلة بين توقيفها صحافية إيطالية وتوقيف إيراني في إيطاليا
أخبار دولية
16:43
إيران تنفي أي صلة بين توقيفها صحافية إيطالية وتوقيف إيراني في إيطاليا
0
خبر عاجل
04:23
الحوت رئيسًا لمجلس إدارة الميدل إيست لولاية جديدة
خبر عاجل
04:23
الحوت رئيسًا لمجلس إدارة الميدل إيست لولاية جديدة
0
آخر الأخبار
07:14
أ.ف.ب: وفاة جان ماري لوبن الشخصية التاريخية لليمين المتطرف الفرنسي
آخر الأخبار
07:14
أ.ف.ب: وفاة جان ماري لوبن الشخصية التاريخية لليمين المتطرف الفرنسي
0
خبر عاجل
04:14
فادي كرم للـLBCI: لا مانع لدينا من وصول قائد الجيش لرئاسة الجمهورية لكن ذلك يستدعي أن يحصل على أكثر من 86 صوتًا وحتى الآن هذا غير متوفر ولا علم لدي بأن جوزيف عون زار جعجع
خبر عاجل
04:14
فادي كرم للـLBCI: لا مانع لدينا من وصول قائد الجيش لرئاسة الجمهورية لكن ذلك يستدعي أن يحصل على أكثر من 86 صوتًا وحتى الآن هذا غير متوفر ولا علم لدي بأن جوزيف عون زار جعجع
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:06
كرم: لا مانع لدينا من وصول قائد الجيش لرئاسة الجمهورية ولكن...
أخبار لبنان
08:06
كرم: لا مانع لدينا من وصول قائد الجيش لرئاسة الجمهورية ولكن...
0
أخبار لبنان
07:59
بارود التقى الراعي: حان الوقت لان يكون هناك رئيس للبنان
أخبار لبنان
07:59
بارود التقى الراعي: حان الوقت لان يكون هناك رئيس للبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
07:53
مباحثات أجراها هوكشتاين وأخرى أجرتها تكتلات نيابية... وهذه آخر التطورات الرئاسية
تقارير نشرة الاخبار
07:53
مباحثات أجراها هوكشتاين وأخرى أجرتها تكتلات نيابية... وهذه آخر التطورات الرئاسية
0
أخبار لبنان
07:50
كاميرا الـLBCI توثق في جولة الطريق بين البياضة والناقورة
أخبار لبنان
07:50
كاميرا الـLBCI توثق في جولة الطريق بين البياضة والناقورة
0
أخبار لبنان
07:47
وقفة تضامنية أمام قصر العدل في بيروت تضامنا مع القرضاوي
أخبار لبنان
07:47
وقفة تضامنية أمام قصر العدل في بيروت تضامنا مع القرضاوي
0
أخبار دولية
06:24
الأردن وسوريا يعتزمان التعاون لمنع عودة ظهور داعش وتشكيل لجنة أمنية مشتركة لتأمين حدودهما
أخبار دولية
06:24
الأردن وسوريا يعتزمان التعاون لمنع عودة ظهور داعش وتشكيل لجنة أمنية مشتركة لتأمين حدودهما
0
أخبار لبنان
05:09
ميقاتي: أوصلنا رسالة واضحة بوجوب وقف الخروقات والانسحاب الكامل من الاراضي المحتلة
أخبار لبنان
05:09
ميقاتي: أوصلنا رسالة واضحة بوجوب وقف الخروقات والانسحاب الكامل من الاراضي المحتلة
0
أخبار لبنان
04:46
المجلس الإقتصادي الإجتماعي يطلق "نداء 7 كانون الثاني"...
أخبار لبنان
04:46
المجلس الإقتصادي الإجتماعي يطلق "نداء 7 كانون الثاني"...
0
أخبار لبنان
04:31
جرادي: لا مشكلة لنا مع وصول قائد الجيش... وهذا ما سنفعله في جلسة الانتخاب
أخبار لبنان
04:31
جرادي: لا مشكلة لنا مع وصول قائد الجيش... وهذا ما سنفعله في جلسة الانتخاب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
02:02
بالصور- لقاء بين هوكشتاين وعدد من النواب في دارة مخزومي
خبر عاجل
02:02
بالصور- لقاء بين هوكشتاين وعدد من النواب في دارة مخزومي
2
خبر عاجل
13:54
جنبلاط لـ عشرين 30: لا حقّ لوفيق صفا بكلامه الأخير واذا تعثّر انتخاب عون فلا بديل لدينا وأنا متخّوف من ولاية ترامب
خبر عاجل
13:54
جنبلاط لـ عشرين 30: لا حقّ لوفيق صفا بكلامه الأخير واذا تعثّر انتخاب عون فلا بديل لدينا وأنا متخّوف من ولاية ترامب
3
خبر عاجل
07:10
الـLBCI توثق حجم الدمار في الناقورة
خبر عاجل
07:10
الـLBCI توثق حجم الدمار في الناقورة
4
صحف اليوم
23:54
مصادر متابعة لـ"الأنباء" الالكترونية: حظوظ قائد الجيش في الوصول الى بعبدا أصبحت أفضل من الماضي
صحف اليوم
23:54
مصادر متابعة لـ"الأنباء" الالكترونية: حظوظ قائد الجيش في الوصول الى بعبدا أصبحت أفضل من الماضي
5
خبر عاجل
14:19
جنبلاط لـ عشرين 30: طلبت من حزب الله من قبل برسائل عدم التورط بالحرب ولا اتصال حاليًا مع وفيق صفا لكن أتتني أخبار أنّه يرغب باللقاء بي وأنا لا أمانع هذا الأمر ولا اتصالات مع الشيخ نعيم قاسم
خبر عاجل
14:19
جنبلاط لـ عشرين 30: طلبت من حزب الله من قبل برسائل عدم التورط بالحرب ولا اتصال حاليًا مع وفيق صفا لكن أتتني أخبار أنّه يرغب باللقاء بي وأنا لا أمانع هذا الأمر ولا اتصالات مع الشيخ نعيم قاسم
6
خبر عاجل
13:46
جنبلاط لـ عشرين 30: لا مرشح مكتمل الصفات وتأجيل الانتخابات الى ما بعد تسلّم الرئيس ترامب قد يكون خطأ كبيرا ولا بد من المواجهة ضد الاحتلال الاسرائيلي بطرق أخرى مختلفة ومنها الثقافية
خبر عاجل
13:46
جنبلاط لـ عشرين 30: لا مرشح مكتمل الصفات وتأجيل الانتخابات الى ما بعد تسلّم الرئيس ترامب قد يكون خطأ كبيرا ولا بد من المواجهة ضد الاحتلال الاسرائيلي بطرق أخرى مختلفة ومنها الثقافية
7
خبر عاجل
12:30
ترقبوا الإطلالة الأولى للرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط بعد سقوط النظام السوري عبر برنامج عشرين 30 مباشرة بعد النشرة المسائية
خبر عاجل
12:30
ترقبوا الإطلالة الأولى للرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط بعد سقوط النظام السوري عبر برنامج عشرين 30 مباشرة بعد النشرة المسائية
8
أمن وقضاء
11:11
وحدات الجيش تمركزت حول بلدة الناقورة وبدأت الانتشار فيها... ودعوة إلى عدم الاقتراب من المنطقة
أمن وقضاء
11:11
وحدات الجيش تمركزت حول بلدة الناقورة وبدأت الانتشار فيها... ودعوة إلى عدم الاقتراب من المنطقة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More